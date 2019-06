eurogamer

(Di giovedì 20 giugno 2019) Un'che produceper Nintendoavrebbe indirettamente confermato, nelle scorse giornate, l'esistenza di una presunta Nintendo, e come riporta Gonintendo avrebbe ricevuto dellesegrete.Se da un lato l'esistenza dellaè stata dimostrata con la pubblicizzazione di alcuni, è anche vero che Nintendo stessa ha sempre negato l'esistenza di un secondo modello della console in cantiere, per cui l'ipotesi che si tratti di un clamoroso fake si fa sempre più verosimile.Dal canto suo, l'in questione ha dichiarato nelle scorse ore diricevutosegrete di essere in attesa del via libera da parte di Nintendo per la messa in produzione dei gadget.Leggi altro...

Eurogamer_it : L'azienda cinese di accessori che ha svelato Switch Mini dice di aver avuto informazioni segrete #Switch - Tecno__Android : Vivo Z1 Pro: l'azienda svela la data del debutto ufficiale - Sapevamo da alcune settimane l'azienda cinese Vivo av… - cybersec_feeds : RT @pcexpander: Nintendo Switch Mini svelato da un’azienda cinese: confermate delle “informazioni segrete” #pcexpander #cybernews #cybersec… -