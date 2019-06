Honor 20 Pro | uscita in Italia al via | ecco la certificazione Android

Honor 9X Pro promette bene - sia lato prezzi che specifiche tecniche : Trapelano in rete le prime specifiche tecniche complete del non ancora annunciato HONOR 9X Pro. L'articolo HONOR 9X Pro promette bene, sia lato prezzi che specifiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Honor 20 Pro arriverà presto anche in Italia : La guerra commerciale che si sta consumando negli ultimi mesi tra Stati Uniti e Cina sta avendo molteplici conseguenze. Una delle più evidenti è la situazione del colosso cinese Huawei che poco meno di un mese fa è stata inserita dal governo statunitense nella lista nera di entità commerciali che non possono fare affari con aziende americane senza un'apposita autorizzazione da parte delle autorità. La prima conseguenza è stata la ...

Le prime specifiche trapelate di Honor 9X Pro puntano a quattro fotocamere posteriori : Trapelano in rete le prime specifiche tecniche complete del non ancora annunciato HONOR 9X Pro. L'articolo Le prime specifiche trapelate di HONOR 9X Pro puntano a quattro fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.

Adesso è ufficiale : Honor 20 Pro arriverà in Italia : A comunicarlo è la stessa azienda che fa parte del gruppo Huawei, che così porta in Italia entrambi i prodotti presentati il 21 maggio scorso a Londra L'articolo Adesso è ufficiale: HONOR 20 Pro arriverà in Italia proviene da TuttoAndroid.

Annunciato anche Honor 20 Pro per l'Italia : il comunicato ufficiale : Il ban USA ha sicuramente tramortito il produttore cinese, che comunque ha tenuto botta, non arrendendosi ad una forma di restrizione che avrebbe spezzato le gambe a chiunque. Il lancio di Honor 20 e Honor 20 Pro è capitato proprio a ridosso della baraonda che ha investito l'OEM, che non si è perso d'animo e ha continuato a lottare per la propria egemonia. Il comunicato ufficiale che ci è stato inoltrato stamane dall'ufficio stampa dalla ...

Honor 20Pro arriva in Italia e non è solo una notizia da nerd : Honor 20Pro arriverà anche in Italia. Sembra una notiziola da nerd, ma è un segnale importante nella guerra dei dazi tra Usa e Cina che ha fatto come vittima eccellente la collaborazione tra Google e Huawei. Ma andiamo per ordine. Honor è uno spin-of del marchio Huawei: pensato all'inizio per essere la versione più economica dei sofisticati smartphone del colosso cinese ha conquistato via via importanti quote di mercato in alcuni ...

Gli assi nella manica di Honor 20 e 20 Pro si chiamano Super Bluetooth e Virtual 9.1 Surround Sound : I nuovi HONOR 20 e HONOR 20 Pro possono vantare alcune chicche tra cui le tecnologie Super Bluetooth e Virtual 9.1 Surround Sound. L'articolo Gli assi nella manica di HONOR 20 e 20 Pro si chiamano Super Bluetooth e Virtual 9.1 Surround Sound proviene da TuttoAndroid.

Domani il giorno di Honor 20 e 20 Pro : buone notizie dall'India : Sono passati diversi giorni dal lancio di Honor 20 e 20 Pro, travolti dal ban USA nel momento peggiore, proprio quello della loro presentazione. Il produttore intende metterli in commercio, su questo non ci sono dubbi, ma ancora non sapevamo quando questo sarebbe esattamente avvenuto. Non abbiamo notizie per l'Italia diverse da quelle che vi avevamo riportato in questo articolo dedicato la settimana scorsa, ma le cose stanno iniziando a muoversi ...

Honor 20 e Honor 20 Pro pronti al debutto internazionale : A distanza di oltre due settimane dalla presentazione ufficiale di HONOR 20 e HONOR 20 Pro, ancora non è chiaro quando i due smartphone saranno disponibili L'articolo HONOR 20 e HONOR 20 Pro pronti al debutto internazionale proviene da TuttoAndroid.

Ben 17 problemi risolti su device Huawei e Honor con l'aggiornamento di giugno : bollettino completo : Sono arrivate in questi minuti le prime notizie in merito agli aggiornamenti che avremo modo di toccare a giugno con gli smartphone Huawei e Honor. Si tratta di un vero e proprio bollettino, così come avviene con Samsung, tramite il quale avremo idea (in modo generico) su come il produttore cinese intenda fornire migliori standard di sicurezza ai propri utenti. Cerchiamo dunque di capirci qualcosina di più, a maggior ragione dopo che nella ...

Stanno arrivando Honor 20 e 20 Pro con memoria RAM illimitata : le ultime in Italia : Ancora bloccato, dal punto di vista prettamente commerciale, il progetto relativo ai tanto attesi Honor 20 e Honor 20 Pro. I due smartphone Android sono stati presentati quasi due settimane, ma ad oggi non si hanno ancora avvistamenti sugli scaffali. A dirla tutta, la questione l'ho chiarita qualche giorno fa con un articolo apposito, riportando la conferma da parte della divisione Italiana sul fatto che il modello base sarà in uscita nel ...

Honor 20 e 20 Pro avranno anche 12 GB di RAM - ma non in Italia : HONOR 20 e HONOR 20 Pro in Cina potranno contare su un quantitativo maggiore di RAM rispetto ai modelli lanciati a livello globale. Ecco tutti i dettagli L'articolo HONOR 20 e 20 Pro avranno anche 12 GB di RAM, ma non in Italia proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento EMUI 9.1 Huawei Mate 9 Pro - P10 - P10 Plus - Nova 4 - Nova 2S - Honor 9 in arrivo : Huawei ha confermato 10 smartphone Huawei e Honor che riceveranno l'Aggiornamento EMUI 9.1. I modelli dei dispositivi includono Huawei Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, Nova 4, Nova 4e, Nova 2s, Honor V9 e Honor 9.

Chiarimenti sull'uscita di Honor 20 e 20 Pro in Italia : In questi giorni si parla tanto del futuro di Honor 20 e Honor 20 Pro, in riferimento alla loro uscita in Italia. La rimozione della pagina dedicata al fratello maggiore all'interno del sito della divisione Italiana, accompagnata dalle recenti novità inerenti il ban Google imposto da Trump, ha aperto inevitabilmente una riflessione sul futuro dei due smartphone che sono stati lanciati sul mercato Italiano nel corso degli ultimi giorni. Cosa ...