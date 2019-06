Genoa | Prandelli firma la rescissione | “Non ho avallato la cessione di Piatek”

calcioweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) Divorzio consensuale per Cesareche oggi, al termine della conferenza stampa d’addio, si è incontrato con i dirigenti rossoblù perre il suo addio al. Nonostante con la salvezza conquistata avesse guadagnato il rinnovo automatico,non rientrava nei piani societari. “Me ne vado senza rimpianti e non mi sono mai pentito di aver accettato questa sfida che è stata molto difficile. Ma questa è una piazza straordinaria. Futuro? Dal futuro in questo momento non voglio nulla. Voglio ritrovare un po’ di serenità e vedere il calcio in maniera più distaccata. Alla fine ci prendiamo troppo sul serio, è solo un gioco. Le cose serie sono altre”, ha detto. Calciomercato, si attende Andreazzoli: 5 acquisti per stupire, il nuovo undici FOTO Sulla vendita a gennaio del cannoniere Piatek ha detto: “Non hola ...

apetrazzuolo : GENOA - Prandelli: non avallata la cessione di Piatek - InterMagazine2 : GENOA - Prandelli: non avallata la cessione di Piatek - juve_magazine : GENOA - Prandelli: non avallata la cessione di Piatek -