«Serenity – L’isola dell’inganno» il noir bollente con Matthew McConaughey e Anne Hathaway

gqitalia

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Un giallo a tintedall’estetica patinata che ricorda i film di Adrian Lyne e due protagonisti -- più sensuali che mai: questi sono gli ingredienti più che stuzzicanti di– L’isola dell’inganno. Il film è stato scritto e diretto da Steven Knight, già sceneggiatore di Piccoli affari sporchi, La promessa dell'assassino e Allied: Un'ombra nascosta ma soprattutto regista di Locke e di serie come Peaky Blinders e Taboo, ulteriore garanzia di una pellicola che potrebbe rivelarsi la più torrida dell’estate 2019, in sala dal 18 luglio (non giugno, come dice il trailer).posterNel trailer, sulle note di Where is my mind (versione Placebo), sono montate scene che sembrano girate ad hoc per surriscaldare l’atmosfera: ambientazione caraibica, lui dal fisico ...

giuseppegileno : Serenity l'Isola dell'Inganno - Trailer - Ash71Pietro : Serenity - L'isola dell'Inganno: trailer italiano del thriller con Matthew McConaughey e Anne Hathaway -