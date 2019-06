Scoperte due sorelle della Terra | caccia alla vita oltre il nostro Sistema Solare

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Ad una distanza di appena 12,5 anni luce, nella costellazione dell’Ariete, la Stella Teegarden è la 24ª stella più vicina aled è una delle più piccole nane rosse conosciute. Sebbene sia molto vicina, la temperatura di questa stella è di appena 2660°C (il Sole ha una temperatura di 5500°C), e se confrontata con il Sole, la sua luminosità è 1500 volte più debole e la sua massa è 10 volte più piccola. “Proprio per questo motivo, la stella Teegarden è rimasta sconosciuta per un lungo tempo, finché non fu scoperta nel 2003 sulla base di dati presi per localizzare asteroidi,” spiega Luigi Mancini, Dipartimento di Fisica di Roma “Tor Vergata” e tra gli autoriscoperta. “I due nuovi pianeti sono stati rivelati utilizzando la tecnica Doppler, che consiste nel monitorare frequentemente la luce emessa dloro stella genitrice e misurarne la ...

palermo24h : Lentini, scoperte due arnie infestate: apicoltore nuovamente denunciato - _LadyHoran : @fallinzay A me riguardano due alunne... In pratica ogni giorno andavano in bagno e avevano rapporti orali, anche u… - NuovoSud : Lentini, scoperte due arnie infestate: apicoltore nuovamente denunciato - -