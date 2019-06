Redmi 7 Pro sarà Xiaomi Mi A3 Lite in Europa? Intanto passa la certificazione in Cina

Redmi Note 7 Pro e ZTE Axon 10 Pro ottengono nuove funzioni con gli ultimi aggiornamenti : Redmi Note 7 Pro ottiene la modalità Game Turbo, mentre la fotocamera di ZTE Axon 10 Pro diventa in grado di effettuare uno zoom ibrido fino a 20x. L'articolo Redmi Note 7 Pro e ZTE Axon 10 Pro ottengono nuove funzioni con gli ultimi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 Pro mantiene le promesse e supera OnePlus 7 Pro su AnTuTu : Sembra destinata a durare poco la permanenza di OnePlus 7 Pro in vetta alla classifica di AnTuTu, visto che Redi K20 Pro ottiene un risultato decisamente superiore.

Redmi prende in giro OnePlus 7 Pro : "si prepari a fare spazio a Redmi K20 Pro" : Dall'account indiano di Redmi arriva un nuovo tweet con cui il colosso cinese prende in giro OnePlus ed il suo smartphone top di gamma, ossia OnePlus 7 Pro.

Redmi K20 Pro è un gran telefono ma abbiamo qualcosa in più da dirvi (video) : abbiamo provato Redmi K20 Pro ed è fantastico, ma ci sono alcune cose importanti da sapere

Redmi K20 Pro : caratteristiche - prezzo e scheda tecnica ufficiale : Redmi K20 Pro: caratteristiche, prezzo e scheda tecnica ufficiale Il sub-brand di Xiaomi ci sta abituando ad una serie di dispositivi mobili che si adattano alle varie tipologie di clienti. Ce n'è per tutti i giusti, dalle fasce basse fino a quelle medie, per poi passare, infine, ai top di gamma. Il caso è quello del Redmi K20 Pro, caratteristiche al top e prezzo contenuto, l'ideale per chi vuole dotarsi di un telefono smart, ...

Redmi K20 Pro ottiene il Face Unlock con l'ultimo aggiornamento della MIUI 10 : Un aggiornamento alla versione MIUI 10.3.8.0 stabile porta il supporto di Face Unlock per Redmi K20 Pro presentato la scorsa settimana, tuttavia Redmi avverte che questa funzione non è sicura come il PIN, la Password o il percorso di sblocco. Il firmware include anche tre stili di orologio personalizzabili per la schermata di blocco e l'ordinamento di elenchi Wi-Fi in base alla potenza del segnale su Redmi K20 Pro.

Redmi Note 7 ha trovato pane per i suoi denti e si chiama Realme 3 Pro : Ecco la sfida tra i due migliori smartphone sotto i 200 Euro, quelli da scegliere per spendere poco e avere tanto

Per Redmi K20 Pro è subito record di vendite in Cina e scorte in esaurimento in attesa della versione internazionale : Dalla Cina arriva la conferma che il lancio di Redmi K20 e Redmi K20 Pro è stato accolto con grande entusiasmo dai fan dell'azienda. Ecco tutti i dettagli

La fotocamera a scomparsa di Redmi K20 e K20 Pro garantisce 300.000 cicli di apertura/chiusura : La fotocamera a scomparsa di Redmi K20 e Redmi K20 Pro può contare su un meccanismo fatto per durare decisamente a lungo.

Xiaomi Mi 9T Pro è il prescelto per l'Europa : fatti da parte - Redmi K20 Pro : Xiaomi Mi 9T Pro dovrebbe essere il nome con cui verrà commercializzato in Europa il nuovo Redmi K20 Pro: ecco una serie di immagini che mostrano l'unica differenza tra i due.

Xiaomi Redmi Note 5 e Redmi 6 Pro si aggiornano ad Android 9 Pie con MIUI 10.3 Global Stable : Xiaomi Redmi Note 5 e Redmi 6 Pro stanno ricevendo la MIUI 10.3 Global Stable basata su Android 9 Pie con patch di sicurezza di maggio e Dark Mode.

Xiaomi Redmi Note 5 e Redmi Note 6 Pro si aggiornano ad Android 9 Pie con MIUI 10.3 Global Stable : Xiaomi Redmi Note 5 e Redmi Note 6 Pro stanno ricevendo la MIUI 10.3 Global Stable basata su Android 9 Pie con patch di sicurezza di maggio e Dark Mode.

Pioggia di correzioni per Redmi Note 7 Pro : in distribuzione V10.3.5.0.PFHINXM : Si conferma un grande smartphone il Redmi Note 7 Pro, soprattutto a partire dall'aggiornamento V10.3.5.0.PFHINXM, che porta con sé una serie di novità importanti, e che non si possono di certo tralasciare. Abbiamo ritenuto il caso di riprendere il discorso relativo a questo esemplare proprio per le ampie modifiche apportate dall'ultimo pacchetto, come riportato sulle pagine di 'androidauthority.com'. Tra le nuove funzionalità alcune nuove ...

Redmi Note 7 Pro si aggiorna con patch di sicurezza di aprile e molti fix : Il nuovo aggiornamento per Redmi Note 7 Pro porta le patch di sicurezza 2019, nuove modalità per la fotocamera e risoluzione di tanti bug software.