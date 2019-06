E' irriconoscibile! Ecco cosa successo a Mischa Barton

(Di mercoledì 19 giugno 2019) A 32 anninon è più l'idolo dei teenager, ma l'attrice si appresta a tornare in tv con una nuova serie. Ad inizio anni 2000 è stata una delle protagoniste di The OC. La serie indirizzata a un pubblico di adolescenti, di grandeanche qui in Italia, ha consacrato il mito di. Lei ha interpretato Marissa Cooper, una giovane bella e dannata che ha stregato il cuore di milioni di fan. Ma dopo la fine di The OC, per Mishaè iniziato il periodo nero.Negli ultimi giorni come ha riportato Dagospia, l’ex teen star è stata fotografata visibilmente fuori forma. Senza trucco, capelli sconvolti e sguardo spento:è ben lontana dal personaggio che per tre anni ha interpretato nella serie tv. Una lunga serie di arresti e di ricoveri in cliniche di riabilitazione, hanno fatto appannare la sua stella. Prima è stata arrestata nel 2007 per guida in stato di ebbrezza, e uscita su cauzione di diecimila dollari. Nel 2009 è finita in una clinica psichiatrica per aver tentato il suicidio. "Interpretare Marissa è stato estenuante – ha rivelato l’attrice in una recente intervista – E’ stato il personaggio più difficile che io abbia mai interpretato. Il suo esaurimento ha influito molto sulla mia salute. Per questo ho chiesto che Marissa venisse uccisa. I produttori volevano un destino diverso, ma ucciderla era lamigliore, per me e lei".