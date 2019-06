Mike Pondsmith risponde alle critiche sulla rappresentazione delle minoranze etniche in

eurogamer

(Di mercoledì 19 giugno 2019)è il creatore di Cyberpunk 2020, gioco di ruolo cartaceo da cui Cyberpunk 2077 è tratto, ed è dovuto intervenire a sedare alcune polemiche che stavano imperversando negli scorsi giorni attorno all'attesissimo titolo sviluppato da CD Projekt RED.Come riporta Nichegamer, molte persone hanno manifestato la loro perplessità in merito a come sarebbero state rappresentate lenel gioco. Il tutto sarebbe partito da un commento da parte di RockPaperShotgun (noto portale che si occupa dell'universo PC) riguardante l'anteprima della demo del gioco mostrata all'E3, dove venivano sollevate alcunemanifestazione stereotipatapresenti nel gioco.Ebbene, lo stessoè intervenuto con un messaggio: "Se non fossi pesantemente coinvolto nel progetto potrei fare molte più cose (a stento ho una vita privata). Per quanto riguarda gli ...

