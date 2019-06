Il Pd è sempre quello Ora serve un centro credibile

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) C’è poco da fare. Il Pd non cambia. Non è una gran novità, del resto. Quando una formazione politica è costellata da una miriade infinita di correnti organizzate, o di bande, è francamente difficile perseguire un disegno politico di unità, di compattezza e, soprattutto, con un progetto politico chiaro ed immediatamente percepibile.Perché, purtroppo, è su questo versante che si è consumata la “scissione” più grave, cioè quella con il suo “popolo”. Come le ripetute elezioni nazionali e locali dal 2018 in poi hanno platealmente confermato. E l’ultima Direzione Nazionale del partito non è stata che la conferma, l’ennesima peraltro, di questo andazzo. Un film già scritto e troppo noto per essere descritto nei dettagli.La trama prevede che ci siano botte da orbi ...

