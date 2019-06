Ginetaccio alla Maturità al fianco di Dalla Chiesa | Ungaretti | Sciascia e Stajano

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Hai visto, che bellezza? Non sempre è tutto sbagliato e tutto da rifare. È successo, finalmente.maturità, ecco irrompere un campione dello sport, un fuoriclasse del ciclismo, un eroe che ha salvato centinaia di ebrei e l’Italia da una possibile guerra civile: Gino Bartali.Complimenti per chi ha pensato, per lo scritto di italiano, a questa traccia tra narrazione sportiva, letteraria e storica. Il punto di partenza è un articolo, del 2013, del bravo giornalista Cristiano Gatti de “Il Giornale”. Bisogna raccontare la forza dell’uomo, non solo quella del campione.aldi D. Che meraviglia! Bartali fu un personaggio unico e straordinario, un burbero dal cuore d’oro, uno che mai si vantò per i suoi atti di coraggio durante il fascismo, nemmeno in ...

