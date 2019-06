Beppe Fiorello sbarca a Mediaset E la sua prossima fiction andrà in onda su Canale5

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) FQ Magazine Sabrina Paravicini, l’attrice di Un medico il famiglia e la sua lotta contro il cancro: “Insultata perché ho fatto la chemio e non cure alternative”. La notizia è abbastanza clamorosa dato che l’attore è stato, per tanti anni, il volto per eccellenza dellaRai. A tal punto che dal 2005 al 2011 ha prestato il volto, ovviamente da protagonista, a tredici, miniserie o film-tv per il servizio pubblico. Eppure negli ultimi anni la presenza in video del bravo, fratello di Rosario, è oggettivamente calata: se l’ultimo film-tv è andato ina febbraio (Il mondo sulle spalle, da lui prodotto), per ritrovare l’ultima miniserie con lui protagonista bisogna tornare al 2017 (si chiamava I fantasmi di ...

FQMagazineit : RT @claudoe: Quindi Bebbe Fiorello va a Canale5. Quindi Beppe Fiorello sarà RaiUno, in autunno su Canale5 - claudoe : Quindi Bebbe Fiorello va a Canale5. Quindi Beppe Fiorello sarà RaiUno, in autunno su Canale5 - Micene_sagitter : @fictionmediaset rinasce dalla proprie ceneri; a Preziosi, Puccini, Rocca, Buy, Pession e Frassica si aggiunge Bepp… -