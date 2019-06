Twitch ha citato in giudizio i troll che hanno intasato il canale di Artifact con video

eurogamer

(Di martedì 18 giugno 2019)hainquegli utenti chepubblicato all'interno deldiNSFW suqualche mese fa.Come riporta Polygon la piattaforma è stata inondata daporno, horror, contenuti protetti da copyright ed addiritturadella sparatoria avvenuta a Christchurch.La causa, che è stata depositata il 14 giugno in un tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel nord della California, identifica gli utenti come "John e Jane Doe". Essa riguarda la violazione del marchio, la violazione del contratto, la frode e l'uso illegale della piattaforma dell'azienda. "Il successo diè dovuto in parte alle misure adottate per creare una comunità sicura e accessibile per i suoi milioni di utenti", si legge nella denuncia. "non tollera contenuti molesti o pericolosi, nudità e contenuti o attività sessualmente espliciti o violenza fisica".Leggi ...

