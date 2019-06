Quanto sono importanti i giochi su Android? Uno studio ci mostra dati incredibili

Queste misteriose isole artificiali sono molto più antiche di Quanto si credesse : Grazie a una serie di tecniche e sofisticati strumenti è stato determinato che molte delle misteriose isole artificiali chiamate "crannog" risalgono al Neolitico, e sono dunque molto più antiche di quanto si pensasse. Presenti in Scozia e in Irlanda, si ritiene fossero luoghi cerimoniali, dove probabilmente si svolgevano riti funerari.

Ciclismo - le prime parole di Froome dopo l’incidente : “so Quanto sono fortunato ad essere qui oggi” : Il corridore britannico ha affidato al sito del Team Ineos le sue prime parole dopo l’incidente, pubblicando anche una foto che lo ritrae sul letto d’ospedale Chris Froome ha parlato, lo ha fatto al sito del Team Ineos esprimendo il suo stato d’animo dopo il terribile incidente occorsogli al Giro del Delfinato. Le sue condizioni sono stabili, una buonissima notizia dopo quanto ha dovuto sopportare negli ultimi giorni, in ...

Quanto sono profonde le crepe nel governo Conte : Passaggi stretti. E sfilacciamenti. Ma anche strappi. “L'unico tema è se il governo durerà”, scrive Francesco Verderami sull'edizione cartacea del Corriere della Sera in un passaggio dell'odierno retroscena politico. Incentrato sul vertice casalingo dei ministri leghisti, qualche giorno fa sul terrazzo di casa Salvini (quello che ritraeva il gruppone di governo nell'ultimo selfie, per intenderci). Perché al termine della riunione casalinga con ...

Se non dannosi - i minibot sono Quanto meno inutili : “O sono moneta, e quindi sono illegali, o sono debito, e quindi aumentano il debito pubblico”. Così Mario Draghi commenta la possibilità di mettere in circolazione titoli di stato di piccolo taglio. Leggi

Atari VCS a Quanto pare esiste - i preordini sono aperti - spedizione prevista per il prossimo anno : Atari VCS ha finalmente una data di lancio. Inoltre, i preordini della console sono già disponibili, sia sul sito ufficiale di Atari che su Gamestop e Walmart.Secondo quanto riporta Polygon, le spedizioni dovrebbero partire da marzo 2020. Coloro che però hanno sostenuto il crowdfunding attraverso Indiegogo potranno ottenere la console a partire dalla fine dell'anno.Il costo della console è di 249,99 dollari: Atari ha dotato il suo nuovo ...

Cassette di sicurezza - perché Salvini vuole la “pace fiscale” Cosa sono - Quanto costano : Il governo vuole far «emergere» il contante nascosto nelle Cassette di sicurezza: circa 200 miliardi in un milione e mezzo di contenitori segreti. L’idea di un condono sui contanti non è nuova: una prima ipotesi risale al 2016 con il governo Renzi. I numeri del procuratore Greco

Grazie alla vostra cattiveria ho scoperto Quanto sono forte! Marco Carta contro gli hater : Il cantante sceglie l'ironia per ringraziare le migliaia di hater che dal giorno del suo arresto lo hanno preso di mira con battute, allusioni, fotomontaggi, dimostrandogli solo una cosa: che lui è più forte del loro inutile sarcasmo. Marco Carta a settembre dovrà subire un processo per furto aggravato. Dopo tante ipotesi e illazioni, solo allora si scoprirà la verità su come siano andati davvero i fatti quel pomeriggio in ...

Minibot Lega 2019 : cosa sono e Quanto valgono i titoli : Minibot Lega 2019: cosa sono e quanto valgono i titoli Uno dei temi più discussi della settimana – e che farà parlare molto per i giorni a venire – riguarda l’emissione di Minibot. Riprendiamo testualmente le parole utilizzate nel programma elettorale della Lega. La definizione e gli utilizzi dei Minibot sono stati ripresi da più testate. Riprendiamo integralmente dal programma della Lega. Definizione e funzione dei ...

5G Vodafone in Italia : cos'è - quali città sono coperte e Quanto costa : Vodafone annuncia l'arrivo del 5G in Italia con la copertura di 5 città: Milano (e 28 comuni dell’area metropolitana lombarda), Roma, Torino, Bologna e Napoli, con l'obiettivo di arrivare in altre 100 città e località turistiche entro il 2021. Se fino ad oggi il 4G ci ha consentito di avere più velocità per smartphone e tablet, il prossimo salto evolutivo sarà pensato per permettere la connessione di miliardi di dispositivi alla stessa rete, ...

Mi sono innamorata di te - sapessi Quanto ti spupazzere! Gli sms della maestra 40enne all’alunno : La donna, insegnante di sostegno di 40 anni, nega tutto: "Un rapporto corretto, solo un po' affettuoso". I messaggi trovati dai genitori sul cellulare del figlio, che poi avrebbe confermato: "Mi ha baciato sulla bocca". Quarant’anni lei, dieci lui. Rispettivamente maestra di sostegno e alunno in un istituto nel vicentino. Si sarebbero scambiati diversi messaggi e soprattutto qualche bacio sulle labbra. Ed ora la procura di Vicenza, coordinata ...

Quanto è difficile diventare grandi per i “care leavers” : chi sono e come aiutarli : sono tremila in Italia i neo18enni che hanno vissuto in affidamento o in comunità e al raggiungimento della maggiore età si...

Quanto sono pagati i lavori nei giganti tecnologici Usa : (Foto: Corbis Images) Lavorare per Google paga. Tra i giganti tecnologici, l’azienda di Mountain View è tra quelle che garantisce il salario più alto ai propri dipendenti. Lo rileva un articolo apparso su Wired Uk, dove si mettono a confronto gli stipendi medi dei programmatori e degli ingegneri che lavorano per le grandi società tecnologiche statunitensi. Mediamente, i programmatori che lavorano nella San Francisco Bay, e quindi nella Silicon ...