Minibot,Salvini: Tria ha un'altra idea?

"Chi vuole fare il ministro di questa squadra sa che il taglio delle tasse è la priorità",dice il vicepremier, parlando di."Tagliare le tasse non è un mio capriccio,è un'emergenza". "Isono uno strumento, un mezzo per pagare i debiti dello Stato. Se il ministro ha un'diversa,la porti al tavolo, altrimenti si fa quello che c'è nel contratto di governo". Commentando poi le parole di Mattarella sulla necessità di avere "solidità dei conti": "I conti sono in disordine per le regole di austerità dell'Europa".(Di martedì 18 giugno 2019)