Merkel colta da tremore: "Dovevo bere"

Malessere per la cancelliera tedesca Angela, durante l'incontro con il presidente ucraino Zelensky. Durante l'esecuzione degli inni nazionali, all'aperto, la cancelliera è stata a lungo in preda a unche non riusciva a controllare.Poi lei e il presidente ucraino sono entrati nel palazzo.Nella conferenza stampa successivaha assicurato: "Ho bevuto tre bicchieri d'acqua e ora sto bene". In situazioni analoghe aveva avuto malori simili e anche in quei casi si era parlato di disidratazione.(Di martedì 18 giugno 2019)