ilnapolista

(Di martedì 18 giugno 2019) Da almeno quindici giorni circola la notizia che a Jorgenon dispiaccia affatto che ildiventi più competitivo. I rumors spifferano che l’entourage di Cristiano Ronaldo non abbia gradito affatto la scelta di Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Scelta su cui si è impuntato Paratici. Jorge, procuratore di, si è speso per convincere Florentino Perez e quindi il Real Madrid ad ammorbidire la propria posizione nella trattativa con il. Stasera anche Gianluca Di Marzio, a Sky, ha parlato di un lavoro importante svolto dall’agenti di CR7.ha la praticain mano ed è a Madrid. E hato per la formula del prestito con diritto difissato a 30. Il colombiano non vede l’ora di tornare alle dipendenze di Carlo Ancelotti. La conclusione della trattativa è molto vicina. L'articoloper ...

BlackHo42337306 : RT @napolista: Mendes lavora per il Napoli: James Rodriguez con riscatto a 30 milioni Pare che il procuratore di CR7 non abbia gradito Sar… - napolista : Mendes lavora per il Napoli: James Rodriguez con riscatto a 30 milioni Pare che il procuratore di CR7 non abbia gr… - Mendes_sVoice : RT @mgabrielladavid: #NONèquestoilMOMENTO di correnti o fazioni, di scaricare le colpe sull’altro, di rivalse e prevaricazioni, si lavora e… -