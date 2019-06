Il profilo del giocatore prudente online

Enrico Fedele : “Questi due calciatori potrebbero lasciare Napoli - per l’attacco mi piace questo profilo italiano” : Enrico Fedele, agente dei calciatori e dirigente sportivo, ha espresso i suoi pensieri sul club azzurro. Queste le sue parole: “Il futuro di Allan a Napoli? Se riceverá offerte importanti, lui e Lorenzo Insigne vanno via. Ne sono sicuro. Se Insigne, invece, dovesse restare, che modulo potrebbe esaltarlo? Se non il 4-3-3, il 4-2-3-1”. Fedele ha poi aggiunto: “Andrea Belotti farebbe comodo al Napoli? Certo, é un bomber, ...

Milan - Maldini ha scelto il profilo del nuovo direttore sportivo : arriva dalla Capitale : Il responsabile dell’area tecnica rossonera ha scelto come nuovo direttore sportivo Frederic Massara, che ha da poco risolto con la Roma Sfumato l’obiettivo Igli Tare, il Milan ha scelto il profilo che dovrà ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Si tratta di Frederic Massara, che ha da poco risolto il suo contratto con la Roma e adesso è pronto a cominciare una nuova avventura con il club rossonero. Braccio destro di ...

Asia Argento chiude il suo profilo Ig - dopo aver attaccato Morgan prima del suo sfratto : In una recente intervista rilasciata al giornale "Libero Quotidiano", il cantante ed attuale giudice di The Voice Of Italy Marco Castoldi, in arte Morgan, ha rivelato che il prossimo 5 giugno avverrà ai suoi danni la procedura di esproprio sull'immobile di sua proprietà, a Monza. "La casa ha la mia anima", aveva dichiarato nel corso dell'intervista in questione il cantante, il quale era riuscito ad acquistare la sua casa lavorando da ...

Psicosi da foto profilo WhatsApp : l’inutilità della rimozione per aumentare la sicurezza : Ci sono diverse testimonianze in Rete che confermano una sorta di usanza, anche nel nostro Paese, da un paio di settimane a questa parte, con la rimozione delle foto profilo WhatsApp da parte di tantissimi utenti. Andiamo con ordine, perché la storia nasce proprio a maggio 2019, con la vicenda dello spyware che evidentemente ha creato una sorta di Psicosi per gli utenti sul tema sicurezza. E così, dopo aver analizzato le strade da seguire per ...

Nel profilo Facebook di Ibrahimovic spunta… Mido nudo sulla tazza del water : follower in delirio! [FOTO] : Sul profilo Facebook di Zlatan Ibrahimovic spunta una foto di Mido nudo sulla tazza del water: lo scatto annuncia una live su Fortnite. Attacco hacker o ennesima diavoleria dello svedese? Se fate parte dei 26 milioni di follower della pagina Facebook di Zlatan Ibrahimovic vi sarete probabilmente accorti di qualcosa di insolito: come dire… c’è Mido nudo seduto sulla tazza del water! Lo scatto, pubblicato dalla pagina dello svedese, risale ...

Pamela Prati - il profilo Marck Caltagirone scrive a Fedez su Instagram. Il messaggio fa il giro del web : Marck Caltagirone e il messaggio a Fedez su Instagram, la storia più surreale dello showbiz continua. Il secondo profilo del presunto fidanzato immaginario di Pamela Prati (quello che la...

In WhatsApp beta per Android rimossa la possibilità di salvare le immagini del profilo : Nell'ultima versione beta per Android il team di sviluppatori ha rimosso la possibilità di salvare le immagini del profilo L'articolo In WhatsApp beta per Android rimossa la possibilità di salvare le immagini del profilo proviene da TuttoAndroid.

Su Instagram c’è un profilo non ufficiale del royal baby (e qualcuno l’ha preso per vero) : Si sa, quando nasce un bambino è facile farsi prendere dalla trepidazione: la concitazione per la corsa in ospedale, il travaglio, la preoccupazione che tutto vada per il meglio e, finalmente, l’arrivo della creatura. Quando poi si tratta di un royal baby e c’è di mezzo la famiglia reale inglese è tutto amplificato, soprattutto nelle redazioni giornalistiche, viene da pensare. Non si spiega altrimenti come le versioni online di ...

Sequestrati 12 viadotti sulla A16 : carenti sotto il profilo della sicurezza : La procura di Avellino ha sequestrato 12 viadotti del tratto irpino dell'autostrada A16 Napoli - Canosa, tra le uscite di Baiano e Benevento perchè consideranti carenti sotto il profilo della ...

Instagram introduce una riprogettazione del profilo utente - al momento solo su iOS : Da diversi mesi il team di Instagram sta testando una riprogettazione del profilo utente e pare che il social network sia finalmente pronto a tale novità L'articolo Instagram introduce una riprogettazione del profilo utente, al momento solo su iOS proviene da TuttoAndroid.

Cos'è Full Metal Alchemist - il fumetto che è diventato la nuova immagine del profilo di Elon Musk : I due fratelli Elric, a sinistra El, a destra Al Ed e Al sono due ragazzi che vivono in un mondo domina l'alchimia, qualcosa a metà tra scienza e magia. È un arte che permette di trasformare la ...