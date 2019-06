I Sofi Tukker saranno in concerto a Milano a dicembre | ecco i prezzi dei biglietti

Sofi Tukker a Milano per un unico concerto in Italia nel 2019 : biglietti in prevendita : Sofi Tukker a Milano, a dicembre 2019 per un unico concerto in programma in Italia. La data è quella dell'8 dicembre, la location che ospiterà il duo è quella del Fabrique. L'apertura delle porte fissata alle ore 19.00 mentre il concerto inizierà alle ore 21.00. I biglietti saranno a breve disponibile in prevendita al prezzo di € 18,00 + € 2,70 diritti di prevendita per posto unico non numerato. La Fan Presale inizierà giovedì 20 giugno 2019 ...