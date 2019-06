Giovanni Tria a Matteo Salvini | Non credo che i minibot verranno introdotti Sono

Rimpasto di governo - Matteo Salvini vuole le teste Sergio Costa - Danilo Toninelli e Giovanni Tria : Matteo Salvini mette nel mirino tre ministri, due in quota M5s, e un tecnico. Si tratta di Sergio Costa (Ambiente), Danilo Toninelli (Infrastrutture e Trasporti) e Giovanni Tria, titolare dell' Economia. La loro colpa, secondo il leader leghista, è di rallentare le politiche del governo. Al termine

Claudio Borghi attacca Giovanni Tria : "E' solo un tecnico - decidiamo noi" : "Credo che Giovanni Tria e Giuseppe Conte siano spaventati dall'ondata di disinformazione che c’è stata» sui minibot, "sono fiducioso che si convinceranno". Claudio Borghi, presidente leghista della Commissione Bilancio della Camera, in una intervista a La Repubblica sottolinea che "le leggi le fa i

Procedura d’infrazione - Giovanni Tria cerca un compromesso con l’Ue : “È per il bene dell’Italia” : Secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il governo italiano deve cercare un compromesso con l'Unione europea per evitare la Procedura d'infrazione: "È nel nostro interesse", assicura il titolare di via XX Settembre durante l'informativa urgente che si è tenuta alla Camera dei deputati.Continua a leggere

Claudio Borghi zittisce Giovanni Tria : "Niente manovra bis - non siamo gli zimbelli dell'Ue" : Claudio Borghi non ha alcuna intenzione di "accettare una manovra bis". Il deputato leghista si appella al ministro dell'Economia Giovanni Tria: "Prima di aggiustare i numeri, bisogna essere certi della buona fede dei nostri interlocutori". "In caso contrario - secondo Borghi - bisogna attuare un al

Giovanni Tria : "Evitare la procedura Ue" - calo spread "essenziale per la ripresa" : L’Italia ha già fornito “notevoli rassicurazioni” all’Europa, ma è necessario affrontare un “dialogo serrato costruttivo” con Bruxelles al fine di “evitare la procedura d’infrazione”. A dirlo in Aula alla Camera è il ministro dell’Economia Giovanni Tria, che assicura un atteggiamento del Governo “costruttivo” alla ricerca di “un ragionevole punto ...

Minibot - l'ira di Matteo Salvini e Luigi Di Maio contro Giovanni Tria : "Trovi altre soluzioni" : "I Minibot non sono né l'anticamere all'uscita dall'Europa né all'uscita dall'euro, sono solo un tentativo di risolvere i debiti delle pubblica amministrazione, un problema che siamo disposti a risolvere ma che non abbiamo creato noi", tuona Giancarlo Giorgetti. Ma dal Giappone, dove si trova per il

Giovanni Tria pone il veto sui MiniBot che piacciono alla Lega : I MiniBot “sono una delle soluzioni”, secondo la Lega. Ci sono delle criticità, secondo Giuseppe Conte, Assolutamente no, dice Giovanni Tria. È l’ultima battaglia interna al Governo, quella dei “MiniBot” che sono esclusi anche come ipotesi di lavoro da Mario Draghi. Da Fukuoka, in Giappone, dove è in corso il G20 finanziario, il ministro dell’Economia Giovanni Tria boccia i MiniBot ...

La risposta di Giovanni Tria alla lettera Ue : tagli a Reddito e Quota 100 per 3 anni : “Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022”. Con queste parole Giovanni Tria risponderà alla lettera dell’Unione europea. Ma a cosa si riferisce quando parla di tagli al welfare? Ai due cavalli di battaglia rispettivamente di 5 stelle e Lega, Reddito ...

La risposta di Giovanni Tria alla lettera Ue : "Taglieremo il welfare" : “Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022”, con queste parole - secondo quanto apprende l’AdnKronos, Tria risponderà alla lettera dell’Unione europea. “Inoltre siamo convinti che una volta che il programma di bilancio sarà ...

Giovanni Tria : "Gli 80 euro di Matteo Renzi spariranno. È stato un provvedimento sbagliato" : "Nell'ambito di una riforma fiscale gli 80 euro vengono riassorbiti. Tecnicamente è stata una decisione sbagliata, risultano come spese e non come un prelievo. Inoltre tecnicamente è stato un provvedimento fatto male". Lo ha annunciato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ospite di Serena Borto

Giovanni Tria : “Cancelleremo il bonus Renzi degli 80 euro” : "Tecnicamente è stata una decisione sbagliata. Il bonus Renzi degli 80 euro va riassorbito": così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha commentato la riforma di sostegno economico introdotta nel 2014, definendola un provvedimento fatto male che è risultato in una spesa di 10 miliardi di euro per lo Stato.Continua a leggere

Giovanni Tria - nuovo dipartimento al Mef sugli investimenti : sarà guidato dalla cognata di Gentiloni : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria aspetta con particolare ansia il prossimo Consiglio dei ministri, che rischia di non essere più rinviabile a oltre il prossimo lunedì, come invece sperano sia Luigi Di Maio che Matteo Salvini. Le tensioni per il decreto sicurezza bis non reggono davanti ai pun

Giovanni Tria - il ministro messo all'angolo all'Ecofin : l'Austria minaccia l'Italia : "C'è un Def approvato da governo e Parlamento" e "il governo sta lavorando per attuare quello che c'è scritto nel Def". E quel documento è stato approvato in Consiglio dei ministri anche da Matteo Salvini. Giovanni Tria arriva a Bruxelles alla riunione dell'Eurogruppo preceduto dalle parole di fuoco

