Europei Under 21 | la Romania sorprende la Croazia | finisce 4-1

(Di martedì 18 giugno 2019) E’ appena andato in archivio il primo match del Gruppo C valido per gli21, sorpresa nel primo match di oggi con lache ha vinto contro lasul risultato di 4-1, inizia male l’avventura dellache adesso rischia grosso in vista dei prossimi match. La partita sembra indirizzarsi già dai primi match, lasi porta subito in doppio vantaggio dopo appena 14 minuti con le reti di Puscas su calcio di rigore e Hagi. Passano pochi minuti e lariapre la partita, rete del 2-1 siglata da Vlasic. Halilovic e compagni provano a raggiungere la rete del pareggio ma è Baluta al 66′ a chiudere definitivamente i conti.4-1, in rete anche Petre.a tre punti,ferma a zero.L'articolo21, lala4-1 CalcioWeb.

