Consgilio Ue:stop collaborare con Libia

"I migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere sbarcati in, perché i fatti dimostrano che non è un Paese sicuro". Lo dice Dunja Mijatovic, commissario diritti umani del Consiglio d'Europa,chiedendo agli Stati membri di riesaminare"le loro attività e pratiche di collaborazione con la guardia costiera libica". Mijatovic chiede che alla "Sea Watch 3 sia indicato tempestivamente un porto sicuro che possa essere raggiunto tempestivamente".(Di martedì 18 giugno 2019)