Assalto a portavalori in A14, in poche ore scovato covo e recuperati 81mila euro in monetine (Di martedì 18 giugno 2019) Dopo appena poche ore di ricerche, i carabinieri sono riusciti a scovare il covo in cui i rapinatori avevano deciso di accantonare la refurtiva e hanno recuperato gran parte del bottino della rapina: quasi 81mila euro, tutti in monetine. due gli arrestati ma le indagini ora perseguono per cercare di risalire a tutti i membri della banda.

Grande risultato per gli investigatori che da ieri si erano messi alla caccia della banda di malviventi responsabile dell'assalto armato al furgone portavalori dell'Ivri avvenuto nella prima mattinata di lunedì sull'autostrada Adriatica A14 nel territorio del comune di Sannicandro, nella città metropolitana di Bari. Dopo appena poche ore di ricerche, infatti, i carabinieri sono riusciti a scovare il covo in cui i rapinatori avevano deciso di accantonare la refurtiva e hanno recuperato gran parte del bottino della rapina: quasi 81mila euro, tutti in monetine. La svolta nella serata di martedì seguendo ogni piccola traccia che i malviventi avevano lasciato dietro di loro. Fondamentale infatti è stata la velocità con cui i militari dell'arma si sono messi sulle tracce della banda che era sparita attraverso le campagne tagliando un tratto di guardarail dell'autostrada.