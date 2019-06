Ora è ufficiale | il Vaticano pensa a preti sposati tra gli indigeni

Ora è ufficiale : Sarri nuovo tecnico della Juve : Ora è ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Lo annuncia il club bianconero sul proprio sito internet. ...

Milan - Ora è ufficiale : a Maldini e Boban le chiavi dell’area sportiva del club : Il Milan ha annunciato “di aver affidato a Paolo Maldini il ruolo di Direttore tecnico del club. In questa nuova veste lavorerà a stretto contatto con il nuovo Chief Football Officer, Zvonimir Boban“. Tradotto: le due leggende rossonere hanno ora ufficialmente in mano le chiavi dell’area sportiva della società e toccherà a loro guidarne la rinascita nell’era Elliott. Così ha deciso l’amministratore delegato Ivan Gazidis ...

Udinese - Ora è ufficiale : Pierpaolo Marino è il nuovo direttore dell’area tecnica [DETTAGLI] : L’Udinese ha trovato il sostituto di Daniele Pradè: dalla prossima stagione sportiva il nuovo direttore dell’area tecnica sarà Pierpaolo Marino. L’ex dg dell’Atalanta, che era già stato in Friuli nei primi anni 2000, ha firmato un contratto fino al 2022. Ad accoglierlo le parole del direttore generale dell’Udinese Franco Collavino: “Pierpaolo è un amico, conosce bene l’ambiente di Udine ed ha ...

Il prezzo è il pezzo forte della Xiaomi Mi Band 4 - Ora ufficiale : Non può più nascondersi la Xiaomi Mi Band 4, presentata quest'oggi in Cina (la presentazione italiana è attesa per domani 12 giugno). Rispetto alla Mi Band 3, il nuovo modello non prende troppo le distanza da un punto di vista squisitamente estetico: presenti il corpo vero e proprio costituito dai vari componenti ed un bracciale in gomma siliconata, molto morbido. Lungo il versante inferiore sono stati collocati il cardiofrequenzimetro e ...

Adesso è ufficiale - Fognini in top 10! L’azzurro euforico : “faccio ancOra fatica a capire cosa sta succedendo” : Le prime parole di Fabio Fognini nel suo primo giorno da top ten ufficiale: le emozioni dell’azzurro “In questo momento faccio ancora un po’ fatica a capire quello che sta succedendo e quel numero affianco al mio nome. È uno dei sogni che si avvera, ma con l’intento di provare ad andare un po’ oltre questo numero, perché comunque ho vinto un grande torneo e ora sono arrivato tra i primi 10“. A parlare è ...

UFFICIALE – Di Lorenzo è il primo acquisto della SSC Napoli : “Sono felice - una nuova avventura in un club prestigioso! Non vedo l’Ora di iniziare!” : La Ssc Napoli ufficializza l’acquisto di Giovanni Di Lorenzo dall’Empoli. Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli fa l’nnuncio UFFICIALE del primo acquisto della sessione 2019 2020: Giovanni Di Lorenzo Questo il messaggio del Presidente azzurro attraverso il proprio profilo twitter: “Benvenuto a Napoli Giovanni!”. Ecco le prime dichiarazioni di Di Lorenzo in azzurro: “Sono felice di questa mia ...

NoiPa - comunicato ufficiale per sospensione tempOranea del servizio : ecco da quando : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha pubblicato un comunicato ufficiale attraverso il quale si rende nota la sospensione temporanea del servizio destinato agli utenti ai fini di perfezionare il progetto relativo a Cloudify NoiPa. ecco il comunicato della piattaforma ministeriale contenente le indicazioni riguardanti la sospensione del servizio e le tempistiche. sospensione temporanea dei servizi disponibili sul portale ...

L'espansione non ufficiale Diablo Hellfire è Ora disponibile su GOG come aggiornamento gratuito : All'inizio di quest'anno, Blizzard e GOG hanno unito le forze per pubblicare il Diablo originale tramite la distribuzione digitale per la prima volta. E ora, GOG ha un'altra sorpresa per i fan del gioco, con L'espansione non ufficiale Hellfire ora disponibile come aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Diablo 1, riporta Eurogamer.net.Hellfire è stata lanciata inizialmente nel 1997, un anno dopo Diablo 1, ed è stata sviluppata da ...

Inter - UFFICIALE - Conte nuovo allenatore : “Un club che non è da tutti - Ora tocca a me” -VIDEO- : Conte UFFICIALE- L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra già in primissima mattinata. Un annuncio legato sicuramente al fuso orario con la Cina, un modo per permettere ai tifosi orientali di assistere in pieno giorno all’ufficialità del nuovo tecnico nerazzurro. Poche parole, ma tanta carica e adrenalina, Conte ha così ammesso: “Ho […] L'articolo Inter, UFFICIALE, Conte nuovo ...

Antonio Conte nuovo allenatore dell'Inter : Ora è ufficiale : Il tweet è arrivato alle 6 del mattino, ore italiane. Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter. A ufficializzarlo è appunto il club nerazzurro. «Ad Antonio il...

Inter - Ora l’esonero di Spalletti è ufficiale. Tutto pronto per l’arrivo di Antonio Conte : Il caso Icardi, l’eliminazione dall’Europa e dalla Coppa Italia, poi il quarto posto acciuffato all’ultima giornata per la seconda stagione consecutiva. Finisce così l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Inter: la decisione non è una sorpresa ma la società ha aspettato qualche giorno, dopo la morte del fratello, per comunicare al tecnico la scelta e diramare una nota ufficiale. Il club ...

Allegri : "Juve - 5 anni d'amore - Ora arriverà un grande allenatore" | L'addio è ufficiale : Pochissime ore dopo l'esonero dalla Juventus, Massimiliano Allegri ha ricevuto il Tapiro d'oro e ha pronunciato le prime parole da ormai ex tecnico bianconero: "Sono stati cinque anni d’amore meravigliosi. Cinque anni per me sono tanti!". Poi Staffelli di Striscia la notizia l'ha incalzato sul suo sostituto a Torino: "Questo non lo so, uno bisogna che vada in panchina, non so chi. Comunque sceglieranno un grande allenatore perché la Juventus è ...

Il taser Ora è ufficiale : entrerà nella dotazione della polizia : Pina Francone La pistola elettrica usata come deterrente dalle polizie a livello internazionale, sarà tra le dotazioni standard delle forze di polizia Ora è ufficiale: il taser sarà la nuova arma delle forze dell'ordine. La pistola elettrica, usata come deterrente dalle polizie a livello internazionale, sarà tra le dotazioni standard agli agenti italiani. La questione è stata esaminata questo pomeriggio (mercoledì 15 maggio, ndr) al ...

Serie B - ultim’Ora : Palermo retrocesso in Serie C - il comunicato ufficiale : Serie B, ultim’ora: Palermo retrocesso in Serie C, il comunicato ufficiale Un fulmine a ciel sereno colpisce in pieno la stagione del Palermo. Un’annata nel complesso positiva, che stava avviandosi verso i Playoff alla conquista della Serie A. Almeno sul campo. Il Tribunale Federale Nazionale, tuttavia, nella giornata di oggi, a causa di una Serie di irregolarità gestionali da parte di alcuni ex dirigenti ha condannato la ...