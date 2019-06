Lily Allen | Non mi sposerò mai più

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Sandra Rondini Dopo aver divorziato dal padre delle sue due bambine, la popstar ha dichiarato che non intende mai più legarsi ad un altro uomo con quello che considera solo un contratto con lo Stato o con la chiesa. Nell'amore crede ancora, ma solo in quello romantico e libero da vincoli, in una intervista rilasciata al magazine “Stylist”, ha dichiarato che non intende ripetere mai più l’esperienza del matrimonio dopo aver divorziato da Sam Cooper, il ricco imprenditore britannico da cui ha avuto due figlie. La cantante considera il matrimonio soltanto una “istituzione patriarcale, un contratto con lo Stato o con Dio. E io non credo in nessuno dei due” ha ammesso, rivelando però che “nel grande amore, assoluto e totale, credo ancora. Però tra due persone libere da vincoli. Sono sempre stata una romantica, anche se l’ho sempre tenuto nascosto”. Alla domanda della ...

