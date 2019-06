Lazio | Lotito | “Milinkovic via solo se lo desidera Scudetto? Perché no…”

Lazio - clamoroso affondo di Lotito : “il Milan su Tare? Nessuno mi ha chiamato - ognuno ha il suo stile” : Il presidente della Lazio ha parlato della permanenza di Inzaghi e Tare, lanciando anche una frecciatina al club rossonero Quindici anni alla guida della Lazio, un arco temporale nel quale il presidente Lotito ha regalato gioie e soddisfazioni ai tifosi biancocelesti. L’ultimo successo è recentissimo, la Coppa Italia vinta contro l’Atalanta che darà la possibilità alla squadra di Inzaghi di giocarsi la Supercoppa contro la ...

Lotito all’attacco : il patron della Lazio ha deciso di querelare ‘Repubblica’ : Lotito passa all’attacco. Il presidente della Lazio ha deciso di querelare Repubblica. Questa la nota ufficiale diffusa sul sito del club biancoceleste. “In riferimento all’articolo a firma Goffredo De Marchis, pubblicato, in data odierna, sul quotidiano “La Repubblica”, l’avv. Gian Michele Gentile informa di aver ricevuto incarico dal presidente, Claudio Lotito, di procedere in tutte le sedi ...

Alitalia - Lotito c'è : il proprietario della Lazio formalizza la proposta d'acquisto : "Ho salvato la Lazio posso farcela con Alitalia" diceva nell'aprile del 2008 il patron del club biancoceleste che...

Calciomercato Lazio : “Futuro Milinkovic e Immobile?” Lotito risponde così : Dopo aver praticamente annunciato il prolungamento di contratto con Inzaghi, il presidente Claudio Lotito a Radio 1 ha parlato anche del mercato calciatori. Su tutti, il pezzo pregiato. Milinkovic Savic. Ecco le parole del patron biancoceleste. Panchina Lazio, Lotito: “Abbiamo rinnovato il contratto a Inzaghi” “Milinkovic? Abbiamo allestito un programma, vedremo cosa sarà funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Lo scorso ...

Panchina Lazio - Lotito : “Abbiamo rinnovato il contratto a Inzaghi” : Prima alla Juve, poi al Milan. Ma Simone Inzaghi rimane alla Lazio. Prosegue l’avventura del tecnico piacentino alla guida dei biancocelesti, dopo la vittoria della Coppa Italia e la conseguente qualificazione in Europa League. L’allenatore degli aquilotti era stato accostato prima ai bianconeri, dopo l’addio di Allegri, e poi ai rossoneri, dopo la separazione con Gattuso. Ma negli ultimi giorni c’è stato un ...

Calciomercato Lazio - Lotito apre alla cessione di Milinkovic-Savic : Il presidente della Lazio si è soffermato sul futuro del centrocampista biancoceleste, aprendo alla cessione solo a determinate condizioni “Milinkovic-Savic non è in vendita, come ho detto lo scorso anno e poi i fatti mi hanno dato ragione. È altrettanto vero che, se dovesse arrivare un’offerta importante non solo per la società ma anche per il calciatore, ci metteremmo attorno a un tavolo per parlarne”. Piero Cruciatti / ...

Calciomercato - la Lazio ha in mano un parametro zero di lusso : l’ultima idea di Lotito : Lazio pronta a muoversi sul mercato per rafforzare la rosa e rilanciare l’assalto alla Champions League nella prossima stagione La Lazio ha fallito la qualificazione alla Champions League a causa di qualche gara sottotono nel finale di stagione, la squadra del patron Lotito si accontenterà dunque dell’Europa League. Sul mercato però il presidente si sta già muovendo per regalare ai tifosi qualche acquisto di livello, sempre con ...

Lazio - primo faccia a faccia tra Lotito e Inzaghi : toni accesi e un rinnovo che non appare così scontato : Il presidente e l’allenatore della Lazio si sono incontrati ieri sera a Formello, sul tavolo il rinnovo di contratto La Coppa Italia in bacheca, la qualificazione ai gironi di Europa League in tasca. La Lazio chiude in maniera positiva la stagione, con l’unico cruccio di non essere riuscita ad arpionare la zona Champions. LaPresse/Alfredo Falcone Il presidente Lotito ha già iniziato a programmare la prossima stagione, ...

Juventus - Lotito prova a blindare Milinkovic-Savic : “nostra intuizione - valorizzato dalla Lazio - altrove non so…” : Claudio Lotito prova a blindare Milinkovic-Savic rispedendo al mittente le lusinghe della Juventus: il presidente della Lazio elogia inoltre il lavoro di Inzaghi In vista della prossima stagione, la Juventus potrebbe decidere di fare un po’ di spesa in casa Lazio. Simone Inzaghi è stato inserito fra i papabili per il dopo Allegri, mentre secondo gli ultimi rumor di mercato, Milinkovic-Savic avrebbe già un accordo di massima con i ...

Anna Falchi : “Lotito non mi saluta - vuole essere l’unico simbolo della Lazio” : “Lotito? Quando lo vedo neanche mi saluta, è in competizione con me perché vuol esser l’unico simbolo della Lazio. E invece il vero simbolo dei biancocelesti sono io, è ovvio!“. A parlare è Anna Falchi, celebre showgirl e tifosa biancoceleste, che oggi è stata ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. LEGGI CALCIOWEB PER essere SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME ...

Lazio - diamo a Lotito quel che è di Lotito : l’ennesimo trionfo dimostra che per vincere non servono i soldi delle big : La Lazio ha vinto la Coppa Italia. I meriti di questo trionfo vanno innanzitutto ai giocatori, poi all’allenatore Simone Inzaghi, ma soprattutto alla società che, nelle persone di Lotito e Tare, ha dimostrato come si possa vincere attraverso una gestione oculata. I calciatori perché sono loro ad andare in campo e ad avere la parte più importante, l’allenatore perché è riuscito a dare una mentalità nuova alla squadra, offensiva ...

Lazio-Atalanta al veleno - Lotito a Inzaghi : “Ho mandato a fanculo Gasperini” [VIDEO] : Non si placano le polemiche dopo la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Prima le dure parole di Gasperini contro l’arbitro per non aver fischiato un fallo di mano di Bastos (già ammonito) nel primo tempo, poi un retroscena. Attraverso un video che circola in rete e pubblicato dalla moglie di Simone Inzaghi, infatti, emerge un brevissimo scambio di battute tra il presidente biancoceleste Lotito e il tecnico durante la festa ...

Atlanta-Lazio - Lotito shock : “ho mandato a fanculo Gasperini!” Inzaghi si complimenta col presidente [VIDEO] : Coppa Italia, Lotito beccato mentre si sfoga contro il tecnico dell’Atalanta Gasperini reo d’aver protestato per un rigore netto non concesso ai bergamaschi In casa Lazio è stata una notte di festa dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta. Il patron laziale Claudio Lotito è stato pizzicato in alcune espressioni poco eleganti durante la cena post-gara, nelle quali parla in modo critico nei confronti di Gasperini, ...

Lazio - la rivincita di Simone Inzaghi : l'uomo in più che suona la sveglia a Claudio Lotito : Se fossero due centravanti sarebbero certamente i gemelli del gol. Dalla panchina, invece, si fa presto a chiamarli gemelli di strategia. Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi appartengono a due diverse generazioni di allenatori (61 anni il primo, 43 il secondo) ma hanno in comune un modo di intende