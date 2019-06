In “Parasite” | Joon-Ho racconta l' eterno conflitto tra ricchi e poveri

huffingtonpost

(Di lunedì 17 giugno 2019) Se i film inglesi e giapponesi hannoto abilmente come la classe sociale segna la vita di ogni individuo e la difficoltà a riscattarsi socialmente (penso al cinema di Lean o Ozu), dovete vedere cosa riesce a fare il regista coreano Bong-Ho nel suo ultimo film “Parasite”, prima Palma d’Oro per il suo paese a Cannes .Forse l’unico modo per vivere una vita come quella deiè innescare una relazione parassitaria: è l’idea geniale che il film mette abilmente in scena con intelligente humor nero e architettata con astuzia da una famiglia costretta alla sopravvivenza sociale in un angusto seminterrato.Per avere un lavoro più redditizio e riscattarsi dai proprio fallimenti, ogni membro di questa famiglia finge false identità e competenze altrui al servizio di una famiglia benestante che sembra avulsa dalla ...

