Imu e Tasi, si paga la patrimoniale su 25 milioni di abitazioni: chi deve versarla

Non è una vera e propria patrimoniale, ma qualcosa di molto simile. Si pagano solo su alcune abitazioni, ma l’Imu e la Tasi sono due imposte che riguardano un numero molto elevato di italiani. Che entro il 17 giugno sono chiamati a versare la prima rata che rimane, per ora, invariata rispetto allo scorso anno. Eppure l’aumento è dietro l’angolo e in molti comuni arriverà con la seconda rata, quella di dicembre. Il pagamento di Imu e Tasi riguarda i proprietari di circa 25 milioni di seconde case, negozi, capannoni e altri immobili oltre all’abitazione principale. Si paga entro il 17 giugno e nelle casse di Stato e comuni entreranno 10,2 miliardi di euro.