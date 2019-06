Emanuele, bagnino – eroe a 16 anni, salva una vita a una famiglia che rischiava di annegare

(Di lunedì 17 giugno 2019)a soli 16. E' la bella storia diVerardi, undi Vasto non ancora maggiorenne che giovedì scorso intorno alle 19 hato laa un'interacomposta da un uomo e i suoi tre figli che si sono improvvisamente trovati in difficoltà mentre facevano il bagno al mare: "Non riuscivano a tornare indietro. Si trovavano tra la prima e la seconda secca. Lì l'acqua era alta, con i piedi non si toccava il fondo. Il padre, a un certo punto, è andato in difficoltà a causa delle correnti. Sono entrato subito in acqua e ho preso con me il bimbo che l'uomo aveva in braccio. A quel punto, il papà è riuscito a riprendersi e a tornare a riva insieme agli altri due bambini", ha raccontato, il cui soccorso è stato così ben fatto da non rendere necessario neppure l'intervento del 118, visto che sia il papà che i figli erano in buonissime condizioni, a parte un po' di comprensibile spavento.