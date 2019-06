È stato scarcerato dopo un mese l’attivista di Hong Kong Joshua Wong

L’ex bandito Graziano Mesina è stato scarcerato per via di un errore giudiziario : Graziano Mesina, l’ex bandito sardo famoso per le numerose evasioni, è stato scarcerato dal carcere di Badu ‘e Carros, a Nuoro, dove si trovava dal 2013 per una condanna per traffico internazionale di droghe, per decorrenza dei termini: le motivazioni della sentenza d’appello

Graziano Mesina scarcerato per ritardi nel deposito della sentenza. Era stato condannato in appello a 30 anni : scarcerato per decorrenza dei termini. Così è tornato in libertà Graziano Mesina, uno dei più importanti esponenti del banditismo sardo in carcere a Nuoro per traffico internazionale di droga. La scadenza è dovuta al fatto che le motivazioni della sentenza d’appello non sono state ancora depositate, facendo così decadere la misura cautelare. Mesina, conosciuto anche con il soprannome di Grazianeddu, era finito in carcere sei anni fa perché ...

Portantino picchiato all'Umberto I di Roma - caccia all'aggressore : era stato scarcerato da poco e in attesa d'espulsione : Il violento pestaggio da parte di un nigeriano, scattato mentre l'addetto distribuiva dei volantini, ripreso dalle telecamere di sorveglianza del Policlinico. Subito identificato dai carabinieri

John Walker Lindh - il cittadino statunitense arrestato in Afghanistan nel 2001 dopo essersi unito ai talebani - è stato scarcerato : John Walker Lindh, il cittadino statunitense che era stato arrestato in Afghanistan nel 2001 dopo essersi unito ai talebani, è stato liberato. Lindh, che è stato il primo americano arrestato durante l’invasione dell’Afghanistan seguita agli attentati dell’11 settembre 2001, aveva deciso di

Si vanta di essere stato scarcerato dopo uno stupro. Nigeriano arrestato : Si vantava di essere stato scarcerato nonostante su di lui pendesse un'accusa di violenza sessuale, rapina e lesioni ai danni di una sua connazionale; un 25enne Nigeriano, grazie alle indagini degli inquirenti è, ora, in stato di arresto con misura cautelare aggravata.Il 25enne era stato arrestato nel settembre scorso ma aveva ottenuto la sostituzione della misura cautelare con l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e il divieto di ...