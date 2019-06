Da Castellanza ai mondiali di robotica grazie a Gerry Scotti

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Mariagiulia Porrello Gli alunni della scuola media Leonardo Da Vinci, campioni italiani a Robocup 2019, potranno volare in Australiaal contributo del noto presentatore., e alla loro bravura, gli studenti della scuola media Leonardo Da Vinci dipotranno partecipare aidiche si svolgeranno a luglio a Sydney, in Australia. Come riporta il Giorno, il sogno dei sei ragazzi della Tecno Team, la squadra vincitrice della competizione nazionale Robocup 2019, categoria “on stage”, Antonio Fiamingo, Ludovica Forloni, Federico Foà, Ludovica Galuppi, Ayush Kumar e Giulia Spanò, stava per svanire. Per volare dall’altra parte del mondo infatti servono tanti soldi. Troppi. La scuola ha lanciato l’appello per una raccolta fondi per permettere agli alunni guidati dalla prof. Emanuela Da Ronch di rappresentare l’Italia nel mondo ...

