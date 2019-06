Children of Morta | presto disponibile una demo gratuita su Steam

eurogamer

(Di lunedì 17 giugno 2019) Secondo quanto riportato su, l'action RPGofsaràin forma dia partire dal 17 di giugno. Come detto prima, il gioco è un action RPG incentrato sulla narrativa che metterà il giocatore nei panni di una famiglia di eroi che dovrà imbarcarsi in un viaggio per eliminare la corruzione dilagante.Di seguito vi riportiamo il comunicato di:"Ciao a tutti! Sappiamo che volete giocareofil piùpossibile e capiamo come vi sentite, ecco perché sappiamo che troverete molto eccitante quanto stiamo per dirvi, stiamo per lanciare una specialea tempo limitato per il 19 giugno, saràsolo per 72 ore quindi preparatevi. Nel frattempo assicuratevi di inserire il gioco nella vostra lista dei desideri e seguire la pagina ufficiale del gioco. In questo modo riceverete una notifica su tutte le news riguardanti...

