Cagliari | donna di 85 anni sulla sedia a rotelle scivola in mare e muore

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Si chiamava Mariuccia Marica, era paraplegica ed aveva 85. Ieri era uscita, trasportata a bordo della suada una strettissima parente: mai avrebbe potuto immaginare che quella sarebbe stata l'ultima passeggiata della sua vita e che di lì a poco sarebbe morta in circostanze assurde che, oltretutto, ora sono oggetto di indagine. La tragedia è accaduta nel pieno pomeriggio estivo a Teulada, località balneare in provincia dicosta sud occidentale della Sardegna. L'anziana era stata presa dalla casa di riposo dove abitava per consentirle di fare un'uscita domenicale. In un momento di distrazione dell'accompagnatrice, la carrozzina posta in una parte in pendenza della strada adiacente il porticciolo, è caduta in acqua. Malgrado l'intervento di più persone accorse a salvarla, è morta annegata....

MediasetTgcom24 : Cagliari, donna scivola in mare con la sedia a rotelle e muore #sardegna - airplaneoversea : Quando ci sono state le regionali, a Cagliari Zedda era in netto vantaggio. Questa volta che la candidata del centr… - TTecnologico : Università di Cagliari, martedì’ 18 giugno il rettore premia i vincitori del concorso “il bello e la sfida di esser… -