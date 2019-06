huffingtonpost

(Di domenica 16 giugno 2019) “Mai ho fatto invasioni di campo indebite e sempre ho rispettato l’autonomia della magistratura.su di me. Neidi chi lo fa, prenderòlegali”. L’ex Guardasigilli e neo vice-segretario del Pd, Andrea Orlando, dice basta alle allusioni su sue presunte ingerenze e, intervistato da Repubblica e Messaggero, sostiene la necessità di discutere del caso politico che coinvolge Luca Lotti e Cosimo Ferri.“Nei quattro anni in cui sono stato al governo, ho rispettato in modo rigoroso l’autonomia del Csm, astenendomi da qualsiasi ingerenza nel suo funzionamento”, sottolinea Orlando. Sulla nomina del suo ex capo di gabinetto alla guida della Procura di Napoli, dice: “La colpa sarebbe quella di avere scelto collaboratori bravi? Sfido a dimostrare che ci siano state pressioni. Da Guardasigilli come ...

HuffPostItalia : 'Nessuno getti fango su di me. Nei confronti di chi lo fa, prenderò iniziative legali” - danydan92028121 : @otakuclub4 No, una volta uscita la metteremo dentro un piccolo carillon e ...che nessuno lo apra più, si getti via la chiave, grazie???? - SachaBox : Quando getti i rifiuti per terra, quando abbandoni la tua sporcizia a bordo strada, quando lanciando una bottigliet… -