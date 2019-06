Incidente tra Carentino e Bergamasco | morto un camionista

Sara - 21 anni - muore in un Incidente stradale nel giorno del suo compleanno : Tragedia in Sardegna: Sara, una ragazza di soli 21 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale in cui sono rimaste ferite anche altre tre persone, tra cui una ragazza ora ricoverata in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto proprio nel giorno del 21esimo compleanno di Sara, che stava tornando dai festeggiamenti con gli amici.

Una giornata al 5G. Prova su strada (con Incidente di percorso) della rete di nuova generazione : In Svizzera, primo Paese europeo ad abbracciare la rivoluzione, per assistere all’attivazione di un’antenna basata su tecnologia Ericsson. Toccando con mano il suo potenziale fra realtà e promesse, proprio mentre sta arrivando in Italia

Trana. Luigi Libero morto in un Incidente a Sangano : Tragedia della strada a Sangano nel Torinese. L’incidente è avvenuto in via Pinerolo Susa, a pochi passi dal confine con

Incidente nel Veneziano - scontro tra auto e bus : 2 morti e 5 feriti : Incidente nel Veneziano, scontro tra auto e bus: 2 morti e 5 feriti È successo in località Montiron a Tessera, nella terraferma veneziana. Le vittime erano nella macchina, che avrebbe fatto un salto di corsia provocando un frontale con l'autobus. Ferite le altre 4 persone a bordo, tra cui 3 bambini, e l’autista del bus. Grave un ...

Incidente stradale a Pontecchio di Sasso Marconi : morto bimbo di 7 anni : Tragedia della strada nel Bolognese. Un bambino di sette anni è morto in un Incidente stradale a Pontecchio di Sasso

Incidente in valle di Fiemme - ciclisti travolti da una moto : quattro feriti : quattro persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio dopo lo uno scontro tra un gruppo di ciclisti ed una moto che li ha travolti a Tesero, in valle di Fiemme, avvenuto verso le 14. Sul posto è intervenuta la Polizia locale, al lavoro per chiarire la dinamica dell’Incidente, i vigili del fuoco volontari ed i sanitari con tre ambulanze ed un’auto sanitaria, ed è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso per il ...

Modica piange Emanuele Assenza : morto in un Incidente stradale : Un'altra giovane vita è stata spezzata sulle strade di Modica. E’ quella di Emanuele Assenza di 15 anni morto ieri in via Risorgimento alla Sorda

Incidente mortale sulla ss16 nell'impatto tra auto e moto muore 62enne : Teramo - Un incedente tra una auto e una moto nel pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 16 a Silvi (Teramo), all’altezza del sottopasso Marcelli, è costato la vita ad un 62enne Antonio Carletti. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza partita da Pescara per provare un disperato tentativo di trasferimento, ma l’uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto sul posto. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Silvi, con i ...

Lecce - fa un Incidente - esce dall'auto illesa per i rilievi e muore travolta da un furgone : Terribile incidente poco dopo le 13 sulla Gallipoli - Leuca, lungo la statale 274 all'altezza dello svincolo per Baia Verde. Coinvolti quattro mezzi tra cui un camion e uno scooter. Ad avere la...

Bitter Sweet Anticipazioni 14 giugno 2019 : Un tragico Incidente cambia la vita di Ferit e Nazli : Ferit e Nazli apprendono con dolore che Demir e Zeynep sono morti in un incidente stradale. Per amore di Bulut vanno a vivere insieme.

Bitter Sweet/ Anticipazioni 14 giugno : tragico Incidente - Ferit e Nazli sotto choc : Bitter Sweet, Anticipazioni 14 giugno 2019: Ferit riceve una telefonata choc, che cambia drasticamente la sua vita e quella di Nazli

Incidente mortale sulla ss16 nell'impatto tra auto e moto muore 62enne : Teramo - Un incedente tra una auto e una moto nel pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 16 a Silvi (Teramo), all’altezza del sottopasso Marcelli, è costato la vita ad un 62enne Antonio Carletti. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza partita da Pescara per provare un disperato tentativo di trasferimento, ma l’uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto sul posto. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Silvi, con i ...

Orzinuovi - frontale auto-camion : morta 21enne/ Incidente choc - vittima tra le lamiere : Orzinuovi, Incidente frontale tra un'auto e un mezzo pesante: morta giovane 21enne, rimasta incastrata tra le lamiere. Traffico in tilt.

Il Segreto - trame al 21 giugno : Maria informata dell'Incidente di Esperanza e Beltran : Continua la soap opera spagnola 'Il Segreto' trasmessa per la prima volta in Italia nel 2013. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno sottolineano che Fernando verrà ingannato e capirà di essere stato vittima di una messinscena. Il Mesia nel corso dello scontro ucciderà i rapitori di Emilia e Alfonso ma non finiranno le preoccupazioni. Maria si renderà conto del fatto che Emilia (Sandra Cervera) è incinta ...