G20 su Clima e Ambiente | il Ministro Costa | “impegno globale contro inquinanti | vogliamo

Raggi : agire urgentemente sui cambiamenti climatici - questa nostra richiesta ai leader G20 : Roma – “Le citta’ e i cittadini fanno sentire la loro voce per disegnare il futuro. Dobbiamo agire urgentemente sui cambiamenti climatici, favorire l’inclusione sociale e puntare su una crescita condivisa e sostenibile. È quanto chiediamo con forza ai leader dei governi del G20”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in Giappone, a Tokyo, per partecipare al summit internazionale ‘Urban 20′ che ...