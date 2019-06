Cagliari | tragedia a Teulada | donna disabile precipita con la carrozzina in mare | annegata

Blastingnews

(Di domenica 16 giugno 2019) Un bruttissimasi è verificata questo pomeriggio in provincia di, precisamente a, in Sardegna, dove unadi 85 anni è deceduta dopo essere caduta in acqua con la sua. Al momento non si conoscono le esatte cause che hanno determinato questo bruttissimo incidente, all'origine potrebbe esserci stata una distrazione della persona che la stava accompagnando, che secondo alcune fonti sarebbe sua figlia. L'anziana era uscita per fare un giro, e regolarmente accanto a lei c'era la persona che se ne prendeva cura, le cui generalità ovviamente non sono state rese note. Tutto è accaduto nel giro di pochi, concitati istanti. Ad un certo punto lache l'aveva accompagnata non ha visto più la, e subito dopo si sarebbe resa conto che era caduta in. I passanti si sono gettati in acqua Non appena le persone che si trovavano sul luogo del ...

