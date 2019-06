Massimo Cacciari | il paragone con Matteo Renzi con cui affonda Nicola Zingaretti

Massimo Cacciari accusa Nicola Zingaretti sul caso Luca Lotti : "Leader debole - cosa aspetta a cacciarlo?" : A Massimo Cacciari l'autosospensione di Luca Lotti dal Pd - è coinvolto nell'inchiesta sugli accordi segreti tra magistrati - non basta. Il filosofo chiama in causa direttamente il segretario del Partito Democratico: "cosa aspetta Nicola Zingaretti a cacciare quell'intrallazzatore di Lotti? Ve lo di

Massimo Cacciari : "Lotti si è autosospeso? Non basta - è Zingaretti che lo deve cacciare" : “Ma che aspetta a cacciare quell’intrallazzatore di Lotti?”. Per Massimo Cacciari, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti non dovrebbe esitare un secondo in più ed espellere subito dal suo partito Luca Lotti, l’ex ministro dello Sport intercettato durante le riunioni notturne con alcuni consiglieri del Csm per discutere delle nomine ai vertici delle procure, in primis quella di Roma dove il ...

PiazzaPulita - la lezione di Massimo Cacciari su sovranismo e immigrazione : schiaffo alla sinistra dei salotti : Che a Massimo Cacciari sovranismo, sovranisti e dintorni non piacciano granché non è certo un mistero. Ma all'ex sindaco-filosofo bisogna dare atto del fatto che analizza la questione con senno, senza pregiudizio, senza derubricare il fenomeno a una "follia del popolino". La dimostrazione lampante a

Massimo Cacciari : "Il rischio grandi navi a Venezia denunciato da 20 anni. I governi se ne sono fregati" : “Era risaputo che queste grandi navi sono dannose e che c’era questo colossale rischio. Un rischio che viene denunciato invano da 20 anni” Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, interviene sull’incidente che tra la nave Msc e un’imbarcazione avvenuto nel canale della Giudecca e punta il dito contro i vari governi che negli anni si sono susseguiti: “Le amministrazioni comunali non contano nulla, non hanno ...

Massimo Cacciari smonta la festa del Pd : "Catastrofe 100 volte peggiore" - la verità sul voto : Massimo Cacciari più del consenso ottenuto da Matteo Salvini è terrorizzato dal risultato tragico del Pd nelle sue roccaforti: "Speriamo che Nicola Zingaretti continui questa operazione di allargamento, di ascolto, di riorganizzazione su basi territoriali del Pd, perché il dato preoccupantissimo, ch

Massimo Cacciari : "M5S e Pd ci dicano subito cosa faranno per fermare Matteo Salvini" : "La resa dei conti si fa ormai prossima, e non vedo quale utilità abbiano i 5 Stelle a rinviarla. Anche la finzione del contratto di governo, come era troppo facile prevedere, ha cessato di funzionare", scrive Massimo Cacciari nel suo intervento su Il Fatto quotidiano. "Purtroppo ogni azione politic

Massimo Cacciari : "M5s e Pd ci dicano subito cosa faranno per fermare Salvini" : “M5s e Pd ci dicano subito cosa faranno per fermare Salvini”. A chiederlo è il filosofo Massimo Cacciari in un’intervento sul Fatto Quotidiano.La resa dei conti si fa ormai prossima e non vedo quale utilità abbiano i 5 stelle a rinviarla. Anche la finzione del “contratto di governo”, come era troppo facile prevedere, ha cessato di funzionare. Cacciari prosegue:Dal comodo limbo della aurea ...

Massimo Cacciari horror : 'Vi spiego come morirà il Movimento 5 Stelle e cosa farà il Pd dopo'. Fine oscena : In Spagna come in Italia. Per Massimo Cacciari il Movimento 5 Stelle è destinato a una Fine rapida e molto dolorosa, per Luigi Di Maio , soprattutto,. Ovvero, venire ridimensionati fino quasi a ...

Massimo Cacciari horror : "Vi spiego come morirà il Movimento 5 Stelle e cosa farà il Pd dopo". Fine oscena : In Spagna come in Italia. Per Massimo Cacciari il Movimento 5 Stelle è destinato a una Fine rapida e molto dolorosa (per Luigi Di Maio, soprattutto). Ovvero, venire ridimensionati fino quasi a sparire. Il filosofo di riferimento di certa sinistra, intervistato da Repubblica, spiega il parallelo tra

Massimo CACCIARI/ 'Leggendo Nietzsche ho deciso di non sposarmi e non avere figli' : MASSIMO CACCIARI svela come la filosofia gli abbia di fatto cambiato la vita. Sulle sue sfuriate ammette: 'Ho un brutto carattere, è vero, però...'

Massimo Cacciari : "Temo l'idea che con la vecchiaia mi parta il cervello. L'imitazione di Crozza? Grosso e grasso - non mi somiglia" : "Della morte non me ne frega nulla. Ci penso continuamente, ma nei termini in cui ci pensava Spinoza, ma anche Platone, tante volte citati senza capirci nulla", a parlare è il filosofo Massimo Cacciari, 74 anni, che ha scelto di raccontarsi sulle pagine del Corriere della Sera. A chi gli domanda quale sia invece il suo rapporto con la vecchiaia, Cacciari risponde:Tremendo. Detesto chi ne parla come di un sereno tramonto. Tremo all'idea ...

Massimo Cacciari : «Dopo aver letto Nietzsche ho deciso di non sposarmi. E della morte non me ne frega nulla» : Le manca la politica attiva? «Inascoltato, ho cercato di dare una mano alla formazione di un Pd mai nato. Dopo, non ho mai pensato di ricandidarmi: o sei interno a una struttura coerente con ciò che ...

Massimo Cacciari - la certezza sull'imminente crisi di governo : 'Su cosa cadrà il patto Lega-M5s' : Sul futuro del governo, dove lo scontro tra Lega e M5s ha raggiunto i massimi livelli, Massimo Cacciari mostra di avere le idee chiare. E le espone in un'intervento sul Fatto Quotidiano : 'Nessuno ...