Maria e un amico bruciati nell' auto Sotto torchio per ore il convivente

(Di sabato 15 giugno 2019) Stefano Vladovich Aveva portato la figlia agli esami, poi il rogo. Il compagno ha un alibi Roma Giallo a Torvaianica. Un uomo e una donna carbonizzati in. Una vendetta del compagno tradito o il gesto di uno psicopatico? Interrogato fino a sera il, Maurizio Di Natale (55 anni).Corazza, 46 anni, viene trovata sul sedile anteriore di una Ford Fiesta grigia, l'presa a prestito dalla madre 78enne, Giuseppina. L'altro cadavere, sul sedile posteriore, è quello di undi famiglia, Domenico Raco. A ricostruire il dramma i carabinieri di Pomezia. Sono le 8 di ieri, da via Varrone madre, padre e figlia di 12 anni escono diretti a scuola. La ragazzina deve sostenere gli esami alla media Orazio. Sono con due macchine. I genitori la lasciano e se ne vanno. Tutti e due devono recarsi al lavoro, lei in una ditta di pulizie per l'Eni, lui in un'azienda di ...

