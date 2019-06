Manolas accordo con Napoli | Milan sogno Torreira

ilfogliettone

(Di domenica 16 giugno 2019) La questione dell'allenatore continua a tenere banco in casa Juventus. Il club bianconero aspetta SARRI, ma il Chelsea potrebbe non riuscire a prendere LAMPARD come successore dell'italiano: secondo quanto riferito da Sky Sports UK, il Derby County avrebbe iniziato le trattative per il rinnovo del contratto del tecnico e vuole 'blindarlo'. Cosi' la dirigenza juventina continua a lavorare anche sul fronte dei giocatori, in particolare per rinforzare il centrocampo. Ile' uno tra POGBA e MILINKOVIC SAVIC, anche se si tratta di due operazioni niente affatto semplici. Cosi' piace molto anche NDOMBELE del Lione per il quale Paratici ha avuto incontri nei giorni scorsi. Ma il nome forse piu' raggiungibile e' quello di Rabiot, altro francese, che si svincola dal Paris SG e attualmente e' in vacanza a Porto Ercole.La Juve rischia invece di perdere uno dei suoi obiettivi per la difesa, ...

angelomangiante : Il #Napoli ha trovato l'accordo con #Manolas. C'è l'ok del giocatore, ora si cerca l'intesa tra #Roma e Napoli (cla… - Sport_Mediaset : #Napoli scatenato: c'è l'accordo con #Manolas - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Il Napoli trova l'accordo economico con #Manolas: c'è l'ok del giocatore, ora tratta con la Roma [??… -