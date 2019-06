L' UE dà una settimana di tempo a Tria | per dare risposte esaurienti

Monza : rinviato lo sfratto di Morgan per ragioni di salute - ma solo di una settimana : Sul cancello di casa, ieri mattina aveva affisso cartelli di protesta con richiami agli articoli della Costituzione che concernono il diritto al lavoro, l'inviolabilità della libertà personale, la promozione della cultura da parte della Repubblica italiana. Lo sfratto di Marco Castoldi in arte Morgan dalla sua abitazione di Monza in via Adamello 8, previsto per ieri, 14 giugno, è stato rinviato di una settimana. La custode giudiziaria inviata di ...

Ue a Italia : una settimana per risposte : 17.29 L'Italia ha una settimana di tempo per rispondere ai dubbi dell'Ue sui conti, portando i nuovi elementi promessi. E' quanto emerge dopo i due giorni di riunione dell'Eurogruppo e dell'Ecofin. I tempi si stringono perchè la Commissione ha bisogno di tempo per valutare i nuovi dati,prima di preparare la raccomandazione di apertura della procedura contro l'Italia sul debito. Bruxelles non si accontenterebbe di risparmi sull'attuazione delle ...

Etna - “Dopo solo una settimana - nuovi segni di vita” : emissioni di cenere dalla “Voragine” [FOTO e VIDEO] : Dopo la recente e breve eruzione subterminale terminata la scorsa settimana, l’Etna rimane irrequieto. Dense e relativamente intense emissioni di cenere si stanno verificando dal cratere sommitale centrale, chiamato Voragine. L’INGV ha scritto che la Voragine “sbuffa dal primo pomeriggio del 13 giugno 2019, dopo più di tre anni di relativa quiete. Le emissioni di cenere avvengono da una bocca nella parete nord-occidentale del cratere. Essa si ...

La Ue dà una settimana all'Italia per rispondere sui conti : Il Governo ha più o meno una settimana di tempo per rispondere ai dubbi dell’Unione europea sui conti, portando i nuovi elementi che ha promesso: è quanto emerso al termine della due giorni di riunioni in Lussemburgo, nelle quali il ministro Giovanni Tria ha avviato il negoziato, ascoltando le richieste della controparte.I tempi si starebbero quindi stringendo, perché la Commissione ha bisogno di tempo per valutare i ...

“Ogni settimana ingeriamo 5 grammi di plastica - come una carta di credito” : l’allarme del Wwf : Birra, frutti di mare e sale gli alimenti con più microparticelle, contenute anche dentro l’acqua che beviamo. I risultati...

Plastica - ogni settimana ne ingeriamo 5 grammi con acqua e cibi : “Come mangiare una carta di credito” : ogni settimana ingeriamo fino a 2000 minuscoli frammenti di Plastica, una quantità equivalente al peso di una carta di credito. A dirlo è lo studio “No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People” dell’Università australiana di Newcastle e commissionato dal Wwf, che combina i dati di oltre 50 precedenti ricerche. Secondo lo studio la maggior parte delle particelle ingerite sono sotto i 5 millimetri di ...

Microplastica - ogni settimana ne ingeriamo una quantità pari al peso di una carta di credito : Dagli oceani ai ghiacciai, passando per la catena alimentare. Che le microplastiche siano ormai ovunque e che l’inquinamento da plastica sia una vera e propria emergenza globale non è una novità. Ma tutta questa plastica presente nell’acqua potrebbe arrivare anche nel nostro bicchiere? A rispondere è oggi un team di ricercatori dell’Università Newcastle (Australia) in uno studio commissionato dal Wwf, secondo cui ognuno di noi ...

Hyundai Kona - una settimana con la 1.6 CRDi 115 CV Xpossible [Day 4] : Sotto a chi tocca: sul palcoscenico del nostro Diario di bordo settimanale ecco la Hyundai Kona 1.6 CRDi 115 CV con cambio manuale a sei rapporti in allestimento Xpossible, uno dei più completi della gamma. Lesemplare a nostra disposizione è dotato del Safety pack, che comprende sistema anticollisione frontale con riconoscimento veicoli e pedoni, allarme angoli ciechi, avviso collisione posteriore e specchi ripiegabili elettricamente, per un ...

La polizia di Cipro ha trovato i resti di una settimana persona uccisa dall’uomo considerato il primo serial killer del paese : La polizia di Cipro ha trovato i resti di Sierra Granze, una bambina di origini filippine di sei anni che è tra le sette vittime di Nikos Metaxas, considerato il primo serial killer del paese. Il corpo è stato trovato sul fondo

Maltempo - frana in via Mala : sarà chiusa per una settimana : Restera’ chiusa almeno per una settimana la Via Mala, interrotta ieri da una frana causata dal Maltempo. Criticita’ si registrano anche sulla strada che collega Dezzo a Borno: la strada non e’ attualmente percorribile, ma la situazione dovrebbe risolversi prima rispetto a quella della Via Mala. L’unica strada d’accesso alla valle di Scalve, per il momento, resta dunque quella del Passo della Presolana. L'articolo ...

L'oroscopo del fine settimana dal 14 al 16 giugno : Bilancia vivace - Capricorno fortunato : Le previsioni astrologiche del weekend indicano un percorso da seguire per raggiungere la felicità. Di seguito L'oroscopo del fine settimana dedicato a ciascun segno zodiacale. Oroscopo del weekend Ariete: più sereni e fortunati venerdì e sabato rispetto a domenica, potrete approfondire i rapporti amorosi con maggiore slancio usufruendo di una congiunzione Giove-Luna molto fortunata. Domenica una Luna in quadratura vi renderà insicuri e ...

Plastica - mangiamo una carta di credito a settimana : Ingeriamo mediamente cinque grammi di Plastica a settimana, l'equivalente di una carta di credito. Lo ha stabilito uno studio condotto dall'Università di Newcastle, Australia, commissionato dal WWF. Parte delle microplastiche, prodotto del degrado dell'invasivo inquinamento da Plastica che ha raggiunto anche gli abissi degli oceani, finisce nel nostro stomaco in misura, secondo lo studio, di quasi 2000 frammenti di Plastica ...

Hyundai Kona - una settimana con la 1.6 CRDi 115 CV Xpossible [Day 3] : Sotto a chi tocca: sul palcoscenico del nostro Diario di bordo settimanale ecco la Hyundai Kona 1.6 CRDi 115 CV con cambio manuale a sei rapporti in allestimento Xpossible, uno dei più completi della gamma. Lesemplare a nostra disposizione è dotato del Safety pack, che comprende sistema anticollisione frontale con riconoscimento veicoli e pedoni, allarme angoli ciechi, avviso collisione posteriore e specchi ripiegabili elettricamente, per un ...

una Vita - trame prossima settimana : Blanca e l'Alday si lasciano - Jacinto imbarazza Rosina : Le vicende di Una Vita continueranno a sorprendere i telespettatori italiani. Nelle nuove puntate, trasmesse da lunedì 17 a sabato 22 giugno, Rosina deciderà di assumere Jacinto come giardiniere, mentre il vero Inigo metterà nei guai i Cervera. Infine, Blanca lascerà Diego. Una Vita: Rosina assume Jacinto Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in onda la prossima settimana su Canale 5, svelano che Diego pianificherà il funerale ...