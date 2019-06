Heidi Klum si lava i denti in Senza veli

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Alessandro Pagliucaposta su Instagram un suo video in Senza veli mentre sifacendo impazzire i suoi fansha deciso di mostrarsi e di far impazzire i suoi follower su Instagram mostrandosi mezza nuda davanti allo specchio. La ex top model tedesca, 46 anni e un fisico da far invidia alle ventenni, si è presentata davanti allo specchio del bagno in Senza veli e perizoma e armata di spazzolino da. Nella foto in questioneha fatto sfoggio della sua fisicità dimostrando di avere ancora un corpo davvero invidiabile. Capelli arruffati e posa provocante, la, è davvero spettacolare. Da sottolineare inoltre che laè anche madre di quattro figli ma ciò non le ha impedito di avere un fisico statuario. Inoltre presto convolerà a nozze con il suo toy boy Tom Kaulitz, 29 anni, componente del gruppo musicale dei Tokio Hotel. Per i due la ...

