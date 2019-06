Guardiola allenatore Juventus? Paganini | Rai | | ' Mi aspetto grandi sorprese'

Allenatore Juventus - il messaggio in italiano di Guardiola : “forse ci vediamo presto” [VIDEO] : Allenatore Juventus – La Juventus deve ancora risolvere la situazione legata al nome del prossimo Allenatore , si cerca il sostituto del tecnico Massimiliano Allegri. Continuano a circolare voci riguardanti Pep Guardiola , ad infiammare i tifosi bianconeri un video- messaggio in italiano dell’ Allenatore spagnolo rivolto ai ragazzi della scuola calcio BS Soccer Team Fasano, pubblicato sul profilo Facebook della squadra. ...

Guardiola allenatore Juventus?/ Per il City nessuna udienza al TAS entro metà agosto : Guardiola sarà il prossimo allenatore della Juventus? Intanto nell'ultimo mese il titolo bianconero è volato in Borsa, con un +28%

5 indizi che sembrano confermare Guardiola come prossimo allenatore della Juventus : Il prossimo allenatore della Juventus rimane un mistero oramai dal 17 maggio e la triade Paratici-Nedved-Agnelli ha fatto un ottimo lavoro di segretezza per mantenere tutti, al di fuori del Mondo Juve, all'oscuro delle evoluzioni. Dapprima i nomi erano circa 8 come papabili allenatori ma adesso la cerchia si è ristretta a due: Sarri o Guardiola. Di seguito i 5 indizi che sembrano confermare Guardiola come prossimo allenatore della Juventus.