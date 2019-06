Delfinato | Fuglsang al comando dopo la settima tappa | male Quintana e Porte

Blastingnews

(Di sabato 15 giugno 2019) Sotto una pioggia torrenziale il Giro delè arrivato al suo momento decisivo, le ultime due tappe di montagna che scioglieranno i nodi della classifica generale. L'arrivo in quota dellafrazione, quella odierna con il traguardo a Pipay, ha cambiato la maglia di leader da Adam Yates a Jakob, e regalato una gioia al Team Ineos grazie al successo di Wout Poels. La generale è rimasta però cortissima, con ancora la maglia gialla e tutto il podio in ballo nelladi domani, a conferma anche delle sensazioni della vigilia su un percorso non particolarmente selettivo....

