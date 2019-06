David Hasselhoff fermato in A21 dalla stradale | Sei un eroe

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Alessandro Pagliucain Supercarpolizia: stavolta non per essere multato ma perché gli agenti volevano una foto con lui Se fosse stato al volante della sua Kitt, la macchina parlante che l’ha reso celebre negli anni '80 con il telefilm cult Supercar, non l’avrebbero di certo mai preso. Quando gli agenti gli han fatto segno con la paletta di accostare,avrà pensato che stava per essere multato. Ed invece la sorpresa: appena l’hanno riconosciuto, gli hanno gettato le braccia al collo esternando tutta la loro felicità: "Sei il nostro!". L’attore era sì a bordo di una vettura sportiva, ma la velocità non ha comportato alcuna multa perché era impegnato in quel momento nell’edizione 2019 del Gumball 3000: un rally non competitivo lungo 3mila miglia, su strade pubbliche e diviso in 5 tappe, di cui una in Italia, da ...

