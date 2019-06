Almanacco del 15-06-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 14-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo a venerdì e venerdì e venerdì Quant’è bello il venerdì 6 14 di giugno poi ancora meglio buongiorno da Francesco Vitale oggi a Cecilia da Spello sant’eliseo profeta Adesso spiegatemi con Elisa e andiamo a parlare di Elisa è così auguri a tutti coloro che portano in questi nomi Cecilia Eliseo Elisa certoChiama Eliseo mi interrogherà in va bene fortunatissima per lezione di Elisabetta Ecco cosa ...

Almanacco del 13-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno oggi veloce come un treno è in questo giovedì 3 giugno Buongiorno Buongiorno amici e amiche Oggi la chiesa ricorda Sant’Antonio patrono di Padova Antonio come Antonietta suo diminutivo femminile il soffitto Anto di derivazione sconosciuta probabilmente etrusca e alla base dei Vigili di latino Antonio personale tra i più diffusi a Roma Siena età arcaica e classica vivace e creativo assurdo intelligente dalla ...

Almanacco del 12-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno siamo a mercoledì il famoso giro di boa Buongiorno da Francesco Vitale oggi oggi oggi oggi la chiesa ricorda è Sant’Onofrio anacoreta ma Ricordiamo anche sant’olimpio vescovo e noi andiamo a berci femminile Olimpia un nome di Chiara ispirazione classica deriva dal greco Olimpia con y una città omonima sede delle Olimpiadi entrato in uso presso i latini e una discreta diffusione anche per i cristiani ...

Almanacco del 11-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno siamo martedì 11 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Barnaba Apostolo la Beata ignoranza Iolanda Iolanda e non perdiamo di Iole la mitica figlia di eurito Jole ha contribuito ad ampliare la fama di questo nome molto diffuso sin dall’antichità e ora è quanto in declino il personale deriva dal termine Ion Viola deve gran parte della sua formazione personale al fascino che in grado ...

Almanacco del 10-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno E allora iniziamo una nuova settimana la chiamo anche in questa stagione estiva e allora Buongiorno Oggi lunedì 10 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda il Beato Enrico di Bolzano e anche Santa oliva e non voleva abbiamo già fame questo ragazzo Olivia il personale era Oliva deriva dal termine latino Olio Oliva Olivo diffuso Jane epoca romana l’albero simbolo della pace e fece sì che il ...

Almanacco del 08-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno sabato 8 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Vittorino eremita e noi da Vittorino parliamo di Vittorio Sì sì Victorious dal latino vittorioso beneficio sempre di una larga popolarità tra i romani prima come Superman poi come una seconda fortuna in Italia che parte molti Moni mi di casa Savoia da molto valore rapporti familiari vive positivamente anche i momenti di sofferenza e di prove ...

Almanacco del 07-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è venerdì e venerdì Non ci crederete ma è venerdì e il 7 di giugno e buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Roberto Abate di newminster non si dice così noi parliamo del femminile Roberta è una dal Germanico Robert Che significa di fama Industrie molto diffuso tra Longobardi e Franchi nel VIII secolo lo troviamo in latino medievale a Rodi vertus trasformatori tardi in Roberto se poi in robertus ...

Almanacco del 06-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno insieme giovedì 6 giugno Buongiorno da Francesco Italia Oggi la chiesa ricorda San Norberto arcivescovo di magdeburgo è San Claudio vescovo Abate un numero romano della Nobile gens Claudia era in origine un soprannome di chi era Claudio vale a dire claudicante zoppo deve la sua fortuna al console Appio Claudio che nel iv-iii secolo costruì il primo acquedotto in Roma il primo tratto della via Appia molto ...

Almanacco del 05-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è mercoledì 5 giugno Buongiorno da Francesco Vitale oggi le ricorda San Bonifacio Apostolo e martire e sant’igor di Russia noi vi portiamo in Russia questo Igor il russo di origine scandinava che deriva da ingar personale dalla radice in via Antica divinità Nordica in Italia pur essendo tornata alla ribalta di recente come nome esotico È scarsamente diffuso presente per lo più nel nord est vicino al confine ...

Almanacco del 04-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno martedì 24 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Quirino vescovo e Martire dal nome dell’antica divinità guerriera Savino romana quirinus Poi identificata con Romolo e ha origine incerta e probabilmente collegato Aquili test con cui veniva indicatori generalmente il popolo Sabino modestamente attestato nel centro Italia estremamente pratico e generalmente Buone capacità manuali ama ...

Almanacco del 03-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno sabato 27 aprile Buongiorno e ben ritrovati all’ascolto e oggi è la chiesa ricorda Santa Zita vergine e il Beato Adelmo di Le Mans ora ad Adelmo voi vi chiederete Come si fa andare a parlare di Adele Ebbene sì si può parlare di Adele che la forma abbreviata di Adelaide peggio mi sento stessa radice di Ada anche di più ragazzi che viaggio questa mattina ovvero il suffisso Germanico Atala nobiltà accompagnato ...

Almanacco del 01-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno iniziano a un mese ma per fortuna è sabato Buongiorno da Francesco Vitale Sabato primo giugno Oggi la chiesa ricorda San Fortunato prete B Spoleto e San Giustino Martire non parliamo del Prete ma di Giustino dal termine latino iustus giusto e non è che sia rapidamente in tutto il mondo romano e successivamente anche tra i primi cristiani in virtù del suo significato inneggiante all’equità il diminutivo ...

Almanacco del 31-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è venerdì 31 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Visitazione della Beata Vergine Maria e San Silvio noi parliamo di Silvio da latino antico silvius Che significa abitante dei boschi derivando da Silva vale a dire Tu piuttosto usato in epoca romana divenne un nome personale solo in ambienti Cristiani oggi è discretamente diffuso in tutta la penisola a innate capacità organizzative ed è in ...

Almanacco del 29-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno ed è mercoledì 29 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Massimo Vescovo di Cittanova il nome deriva dal latino Maximus Maggiore il più grande di solito veniva attribuito al primo dei figli e molto sensibile prova forti emozioni volte però vorrebbe essere meno coinvolto da quanto sente inferiormente cerca di continuo un equilibrio tra sentimenti e razionalità Fontane veramente fa pesare i ...