L' Italia nella caverna di Socrate Savona chiede di abbassare i toni per dare

Cibi etnici - sequestri per oltre 128 tonnellate in tutta Italia : Cibi etnici, sequestri per oltre 128 tonnellate in tutta Italia. Operazione dei Carabinieri del Nas, di concerto con il Ministero della Salute

Controlli dei Nas in circa 500 locali etnici in tutta Italia : la metà sono irregolari. Sequestrate 128 tonnellate di cibo : Mancato rispetto delle norme igieniche, trattamenti sbagliati dei cibi, in alcuni casi scaduti, e importazioni vietate. sono solo alcune delle irregolarità evidenziate dai Controlli condotti dai Nas dei Carabinieri in tutta Italia su circa 500 locali etnici e depositi di alimenti provenienti dall’estero. Dalle ispezioni è risultato che quasi la metà di questi violano le norme sulla conservazione e l’importazione di cibo vigenti in ...

Pellegatti commenterà su SportItalia le partite del Milan nella ICC : Novità per Sportitalia verso l’International Champions Cup. Le gare del Milan nel torneo estivo saranno infatti commentate da Carlo Pellegatti, che per l’occasione sbarcherà su Sportitalia. L’emittente guidata da Michele Criscitiello ha nnfatti trovato un accordo con IMG per trasmettere in esclusiva e in chiaro in Italia tutta l’International Champions Cup 2019, il super-torneo internazionale […] L'articolo Pellegatti ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le avversarie dell’Italia nella Final Six. Tutte le squadre qualificate : L’Italia parteciperà alla Nations League 2019 di Volley femminile che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Le azzurre scenderanno in campo per conquistare quel trofeo mai vinto nella storia, le vicecampionesse del mondo cercheranno di imporsi in terra asiatica e sicuramente saranno grandi protagoniste durante gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale che mette in palio un milione di dollari per la formazione ...

Meteo - Italia nella morsa del caldo torrido : l'anticiclone africano porta 42 gradi : Punte di 40-42 gradi sulle isole maggiori e al Sud. Sarà un fine settimana rovente quello che investirà la penisola. Un'ondata di caldo più intensa di quanto stimato nei...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : trionfo di Letizia Ghiroldi nel singolo femminile. Daniel Morandin domina nella Solo Dance : È stata una gara al cardiopalma quella del libero individuale femminile che ha chiuso l’undicesima giornata dei Campionati Nazionali Assoluti di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena presso il Palazzetto Dello Sport di Ponte Di Legno (Brescia). Per la prima volta da quando è approdata nella massima categoria Letizia Ghiroldi si è laureata Campionessa d’Italia. La pattinatrice allenata da Massimiliano Cotelli e ...

Meteo : l'Italia nella morsa del caldo - venerdì previsti fino a 42 gradi : Ultimi colpi del maltempo al Nord: allagamenti a Sondrio, esondato il lago di Como. Nei prossimi due giorni le temperature saliranno in tutto il Paese: il picco si toccherà nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Situazione stabile nel weekennd, la calura dovrebbe attenuarsi...

Boxe - Roberto Cammarelle nella Walk of Fame dello sport Italiano! Per sempre sulla camminata del Foro Italico : Prestigioso riconoscimento per Roberto Cammarelle, il Campione Olimpico di Pechino 2008 e due volte Campione del Mondo di Boxe (2007-2009) è stato inserito nella Walf of Fame dello sport Italiano. Il 39enne supermassimo lombardo, che nel proprio palmares vanta anche l’argento olimpico a Londra 2012 (il verdetto della finale con Anthony Joshua lasciò diverse perplessità) e il bronzo ad Atene 2004, ha lasciato l’attività ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : Ghiroldi avanti dopo lo short - Tarlazzi insegue. Morandin si impone nella style dance : Proseguono le competizioni al Palazzetto Dello Sport di Ponte Di Legno (Brescia), da oltre una settimana teatro dei Campionati Nazionali di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno programmati nel mese di giugno per via dell’anticipo dei Mondiali (inseriti all’interno dei World Roller Games) che si svolgeranno a Barcellona (Spagna) dal 4 al 14 luglio. Le protagoniste della giornata appena conclusa sono state le pattinatrici ...

Juncker : "Italia nella direzione sbagliata" : Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Europea, ammette che potrebbe essere in arrivo una procedura nei confronti dei conti dell’Italia. "Pensiamo che Roma si stia muovendo in una direzione sbagliata - conferma - , quindi dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo". "L'Italia - aggiunge - rischia di essere nei prossimi anni nella procedura per i disavanzi eccessivi", sottolineando però che il Bel Paese "non minaccia ...

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia agli ottavi sia con gli uomini che con le donne nella gare a squadre!!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.37 SPETTACOLO GALIAZZO!!!!! Triplo 10, impatta 4-4 con Worth vincendo 30-28 il quarto end. 11.32 In difficoltà anche Marco Galiazzo, sotto 2-4 con l’australiano Taylor Worth dopo il 24-28 della terza serie. 11.31 Si esaurisce la gara di David Pasqualucci, eliminato per 0-6 dallo statunitense Jack Williams. Fatale il 25-28 della terza volée. 11.25 PAREGGIA MARCO GALIAZZO!!! ...

Allerta Meteo Estofex - Nord Italia nella morsa del maltempo : grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forti raffiche di vento : Allerta Meteo – Continua l’emergenza maltempo sull’Europa Centrale e sul Nord Italia, già colpiti nelle score ore da fenomeni intensi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso altri avvisi per la giornata odierna. In particolare, Allerta di livello 1 per il Nord Italia, l’Austria meridionale e la Slovenia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Livello 1 per la Danimarca orientale e la Svezia ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Mauro Nespoli convince ed è 6° in qualificazione - Italia solo 12^ nella gara a squadre : Sono cominciati questa mattina i Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco a ‘s-Hertogenbosch (Olanda) con le qualificazioni dell’arco olimpico maschile. Le 72 frecce di ranking round non sono state esaltanti per l’Italia specialmente in ottica gara a squadre e di conseguenza qualificazione olimpica a Tokyo 2020. A livello individuale c’è invece da evidenziare l’ottima prestazione di Mauro Nespoli, sesto ...

Falso miele Italiano : i NAS hanno sequestrato oltre una tonnellata di sostanza sconosciuta : I Carabinieri di NAS sono da sempre in prima linea nella salvaguardia della salute attraverso la lotta alle frodi e le sofisticazioni alimentari. In tale ottica il Nucleo di Catania ha scoperto un laboratorio di smielatura abusivo all’interno di una abitazione privata ed in gravi condizioni igieniche. Il proprietario, un allevatore di bestiame del catanese, era intento nella lavorazione di una sostanza di provenienza sconosciuta, alla quale era ...