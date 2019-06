Letizia di Spagna incanta con la gonna del potere ma commette un errore

dilei

(Di venerdì 14 giugno 2019)diha partecipato con il marito Felipe a un evento alla Accademia Reale di lingue a Madrid. La Sovrana si è presentata con un look da manager, indossando ladel. Si tratta di una longuette celeste con cintura in vita, in stile anni ’60, firmata Hugo Boss, lo stilista preferito diche recentemente ha sfoggiato un suo completo rosso. Il fatto è che questapiace alle teste coronate e ce l’hanno tutte (tranne Meghan e Kate). Infatti l’hanno sfoggiata anche Mary di Danimarca e Sofia si Svezia. Se quest’ultima ha dato vita al look meglio riuscito, decisamente bocciata è l’erede al trono di Danimarca.invece è sempre incantevole ma la camicia blu di Carolina Herrera crea uno stacco troppo forte sul celeste dellae il risultato non è del tutto convincente. Un piccolodi abbinamento che difficilmente ...

nextmusic12 : RT @vogue_italia: Total red per Letizia Ortiz... Vi piace questo look? Qui trovate gli outfit più belli della Regina di Spagna: https://t.c… - marcladoxa : RT @vogue_italia: Abito floreale per Letizia Ortiz... Vi piace? Qui trovate i look più belli della Regina di Spagna: - marcladoxa : RT @vogue_italia: Total red per Letizia Ortiz... Vi piace questo look? Qui trovate gli outfit più belli della Regina di Spagna: https://t.c… -