agi

(Di venerdì 14 giugno 2019) I 1700Rai diventeranno presto duemila. Il consiglio di amministrazione del 12 giugno ha dato il via libera a un concorso per l'assunzione di circa cento, e parallelamente, annuncia l'Usigrai, il sindacato interno dei, è a buon punto la stabilizzazione dei circa 200 che da anni lavorano nelle reti ma anche a Rainews 24 e nei giornali radio, con la partita Iva. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su tempi, modalità, e requisiti del nuovo, ma le indiscrezioni de lospecialistatv.it parlano di tempi veloci (con l'avvio delle selezioni tra settembre e ottobre) ottimo inglese, capacità digital richiesti ai candidati e di selezioni su base regionale, sulla base dei posti vacanti nelle varie sedi. Il criterio di ricerca “local” era stato proposto dal direttore della Tgr Rai Alessandro Casarin nel febbraio scorso ...

discoradioIT : RT @Agenzia_Italia: La #Rai assumerà 100 nuovi giornalisti con un concorsone. Ma c'è chi protesta - Agenzia_Italia : La #Rai assumerà 100 nuovi giornalisti con un concorsone. Ma c'è chi protesta -