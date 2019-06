eurogamer

(Di venerdì 14 giugno 2019)è sicuramente uno dei giochi più attesi dell'E3 2019, il titolo può vantare infatti già da ora una nutrita schiera di fan che non vedono l'ora di mettere le mani sul titolo, tant'è che ildelviene venduto in rete a cifre folli, ma andiamo per ordine.CDRED, in occasione dell'E3, ha regalato ai propri visitatori unreversibile con il logo di. Ebbene, presto detto, ora ilin questione si trova inin rete su eBay, al modico prezzo di 400.Mettere inun regalo è sicuramente un brutto gesto, se pensiamo poi che in questo caso si specula anche sulla passione dei fan, ilè fatto: CDRED ha comunicato su Twitter, tramite il team di sviluppo, di non acquistare il, chiedendo agli utenti di boicottare l'operazione.Leggi altro...

ShooterHatesYou : Ah ma Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 interpreta Johnny Silverhand! No vabbè che hype. Tanto lo so che non sapete… - Eurogamer_it : Cyberpunk 2077: giubbotto del gioco in vendita a 400 dollari, CD Projekt: 'non acquistatelo' #Cyberpunk2077 - Tecno__Android : Cyberpunk 2077, arrivano nuovi dettagli su Johnny Silverhand - Durante la conferenza Microsoft che si è tenuta all… -