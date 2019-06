optimaitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) Ci sono moltepliciin merito a13, alla luce di un malfunzionamento sufissa e mobile che sta colpendo diversi utenti. Anche il sottoscritto può confermare l'anomalia, alla luce di un disservizio che si è palesato poco dopo le 15.30 sulla linea domestica. Ad occhio, dunque, ilodierno sembra essere più significativo rispetto a quello che abbiamo portato alla vostra attenzione un paio di mesi fa con un articolo apposito. Al momento non si hanno repliche concda parte dell'operatore sui vari canali social, se non la conferma che si stanno raccogliendo tutte leper effettuare le verifiche del caso in merito aiin questione. In questi minuti diventa difficile individuare anche eventuali aree geografiche maggiormente colpite rispetto ad altre, ma sotto questo punto di vista ne dovremmo sapere di più ...

OptiMagazine : Tante segnalazioni su problemi Vodafone oggi 13 giugno: la Rete non va, down in corso - CODICIassconsum : Una vittoria per i consumatori, una vittoria per la Federazione Consumatori Italiana, che ad aprile aveva chiesto… - XYZxyzY6 : RT @simodedo: @KelleddaMurgia Tanta solidarietà ?? e speriamo tante segnalazioni! -